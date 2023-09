Ajuntaments, diputacions i cabildos de tot el país estan sota escrutini, ja que s'ha descobert que molts no van complir l'obligació de presentar informació completa sobre els seus contractes, plantejant interrogants sobre la transparència i la responsabilitat en la gestió de fons públics. EP

Un informe recent emès pel Tribunal de Comptes (TC), basat en dades de l'any 2021, ha tret a la llum una realitat inquietant: les administracions locals han mantingut en secret contractes públics per un valor total de 2.400 milions d'euros. Ajuntaments, diputacions i cabildos de tot el país estan a la mira, ja que s'ha revelat que molts no han complert l'obligació de presentar la informació completa sobre els seus contractes a les autoritats competents, ja sigui al Tribunal de Comptes o al Òrgan de control extern de la seva respectiva autonomia.

Aquest deure de transparència s'aplica de forma imperativa quan la suma del contracte supera els 600.000 euros en categories com a obres, gestió de serveis públics i acords de col·laboració publicoprivada, o arriba als 450.000 euros en el cas de subministraments, i 150.000 euros per a serveis. Tot i això, les dades de l'any 2021 revelen una alarmant omissió per part de les entitats locals, ja que es van registrar un total de 3.756 contractes, amb un valor acumulat de 6.880 milions d'euros, i un sorprenent 47,6%, equivalent a 1.791 contractes, no van complir el requisit legal de remetre la documentació corresponent.

Desglossant la informació per tipus de contracte, s'han identificat 1.119 acords de serveis, amb un valor d'adjudicació que supera els 150.000 euros, i la documentació requerida dels quals no va ser remesa, acumulant un valor total de 1.281 milions d'euros. A això se sumen 430 expedients relacionats amb obres, valorats en 753 milions d'euros, que també van ser omesos en el procés de fiscalització, tot i estar obligats a fer-ho.

Aquesta preocupant troballa planteja interrogants sobre la transparència i la responsabilitat de les entitats locals en la gestió de fons públics. Les autoritats pertinents han de prendre mesures per assegurar que es compleixi amb la legislació i garantir l'adequada rendició de comptes en el futur.