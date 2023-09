La portaveu d'ERC, Raquel Sans / @EP

La portaveu d' ERC , Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que la possible llei d'amnistia està en fase tècnica i que "la part política ja està resolta".

En roda de premsa aquest dilluns a Barcelona, ha dit que "corren documents" entre els agents que plantegen l'amnistia, però no ha concretat entre quins partits circulen ni què especifiquen.

"Hi ha diferents propostes i les estem intentant abordar amb la màxima coordinació possible, perquè si tots reclamem el mateix no té sentit que cadascú vagi per lliure", ha exposat.

Sans ha donat "per descomptada" l'amnistia i ha assegurat que cal iniciar la fase resolutiva del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.

"DEBAT DE NO INVESTIDURA" DE FEIJÓO

La portaveu republicana ha lamentat que la manifestació del diumenge del PP contra l'amnistia a Madrid sigui "la proposta que té el PP per a Catalunya".

Ha criticat els intents de negociació dels populars amb Junts i ha dit que al Congrés se celebrarà el "debat de no investidura" del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

SÁNCHEZ "NO TÉ ELS VOTS GARANTITS"

Sans ha recordat que encara que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, critiqui la manifestació del PP, “no té els vots garantits i haurà de treballar en aquest sentit si vol ser president del Govern espanyol”.

Ha assegurat que Sánchez "sap molt bé quines són les condicions d'ERC" i les ha reiterat: amnistia, autodeterminació i benestar de la ciutadania.

Ha remarcat que des d'ERC no acceptaran converses d'última hora i que si Pedro Sánchez vol ser investit, ha de posar "la cinquena marxa".

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Sobre el Debat de Política General (DPG) que se celebrarà aquesta setmana al Parlament, ha destacat que el seu partit treballarà per fomentar la llengua catalana i “revertir el dèficit fiscal”.

Sans ha remarcat el programa d'atenció a les víctimes que han patit abusos sexuals a l'edat adulta i "la necessitat de donar resposta" a les seves denúncies.