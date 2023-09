Carles Puigdemont amb Toni Comín ambdós molt criticats/ @EP

Mitjançant una carta membres de l’Assemblea de Representants del Consell per la República han criticat les “mesures unilaterals” de Carles Puigdemont i Toni Comín.

Entre d'altres es pregunten “Per què sembla que l’Assemblea de Representants esdevé una molèstia per al govern?”. Qüestió que ve a tomb per la proposta que Puigdemont de substituir l’Assemblea per dos òrgans nous, un de representació dels consells locals i un altre que treballi en “l’elaboració de la legislació republicana”.Una decisió que s'aclarirà a finals d'octubre perquè ara mateix els diferents organismes del Consell per la República estan dissolts a l’espera de la configuració de la nova legislatura.

La proposta de Puigdemont sobre el nou format del Consell per la República està sotmès a debat dels membres de l’organisme. El cens de les persones que la podran votar es va tancar el 14 de setembre, i després dels períodes d’al·legacions pertinents s’aprovarà definitivament el 10 d’octubre. La votació de la proposta tindrà lloc de l’11 al 16 d’octubre, i l’endemà es publicaran els resultats provisionals. El 25 d’octubre, un cop resoltes les al·legacions que puguin sorgir, es publicaran els resultats definitius.

ALTES DESPESES I POSICIONS AUTORITÀRIES

Els signants de la carta crítica, un 25% dels 121 membres de l’Assemblea, alerten que en aquesta proposta “la responsabilitat sobre la confecció i determinació de les normes internes de funcionament del Consell recauria únicament i exclusiva en el govern, que seria autònom i independent en fer i refer les normes al gust dels seus components”.

El text és especialment crític amb el vicepresident del Consell, Toni Comín, del qual recorden que ha tingut una “trajectòria política molt fluctuant i al qual acusen d’estar “mogut per la promoció d’interessos personals”. Més encara: “Cada dia que passa amb ell en una posició clau, temem que el projecte del Consell pugui estar marcat per la desconfiança, el despotisme i, fins i tot, per l’obsolèscència”.

També lamenten la crida de Comín a l’Assemblea a “acatar” les directrius del govern, postura “aberrant en qualsevol sistema parlamentarista seriós”, més encara quan en gairebé dos anys de legislatura, “cap de les decisions preses pel govern ha estat obstruïda, refutada o limitada” per l’Assemblea.

Indiquen que durant la legislatura han assistit a “un llarg seguit d’obstacles, intromissions i menyspreus a la feina feta pels representants que sempre provenien de la direcció executiva del govern”. Posen com a exemple l’aprovació del Codi de Consells Locals, “que va gaudir d’un ampli suport entre els representants” però que va tenir una “única veu discordant”, la de Comín, que “en veure les seves esmenes desestimades, va emprendre una campanya de desprestigi” contra la Comissió Legislativa Orgànica i “va engegar una croada en defensa d’una proposta de concentració del poder legislatiu en el govern, llevant-lo a l’Assemblea”.

Tot plegat fa que els signants de la carta critiquin la “deriva autoritària” del govern, per extensió, les “actuacions unilaterals” que, al seu parer, s’intenten dur a terme.

De la mateixa manera, també acusen el govern del Consell de “desviar una quantitat significativa de recursos” cap a “despeses de representació”, i es pregunten si “no han estat una via de negoci d’un cercle reduït de persones".