El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El candidat del PP a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , ha començat la seva intervenció a la sessió d'investidura carregant directament contra una possible llei d'amnistia i descartant recolzar-se en aquestes reivindicacions dels partits independentistes per "principis, límits i paraula". Va subratllar que fora de la Constitució no hi ha democràcia.

Feijóo ha arrencat aquest debat passades les 12.00 hores agraint la presència dels seus 'barons' territorials, a més dels presidents del Senat i la FEMP, i ficant directament a l'inici de la seva intervenció el seu rebuig frontal a aquesta amnistia que plantegen els independentistes.

“L'amnistia o qualsevol fórmula equivalent o anàloga és un instrument adequat per superar el conflicte català. Igualment, aquest conflicte no es resoldrà de manera definitiva si no contemplem el dret a decidir del poble de Catalunya mitjançant un referèndum o qualsevol fórmula equivalent o anàloga. Amb això n'hi hauria prou, no? Doncs no. No defensaré això", ha proclamat Feijóo.

En aquest context, ha reivindicat el seu rebuig a aquestes peticions dels partits independentistes per "principis, límits i paraula", i ha descartat així el seu suport a aquesta investidura. Feijóo va destacar que cap fi, ni tan sols la presidència del Govern, justifica els mitjans, i subratlla que l'amnistia ni jurídicament, ni èticament és acceptable. Alhora, ha indicat que fora de la Constitució no hi ha democràcia.