Feijóo s'enfronta a la sessió d'investidura / @EP

El candidat del PP a la Presidència de la Govern, Alberto Núñez Feijóo , ha proposat aquest dimarts un pacte d'Estat de regeneració democràtica per despolititzar institucions com el CNI, el CIS, la Fiscalia i garantir-ne la independència . A més, ha proposat dur a terme la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que no hi hagi polítics entre els nous membres.

Al debat d'investidura que es duu a terme al Congrés dels Diputats , ha defensat aquest acord amb l'objectiu de dur a terme "una veritable regeneració democràtica". "Jo vull governar vetllant per la independència de les institucions: la Fiscalia, el CIS, el CNI no són el vedat privat de ningú" , ha llançat i per tant considera que s'ha de garantir la seva independència.

A més, ha assenyalat que vol aprovar la renovació del CGPJ, que porta caducat més de quatre anys i mig, i que alhora es registri una reforma del model d'elecció “ on els jutges elegeixin els jutges i els juristes de reconegut prestigi elegeixin a les Corts Generar-los ”, la mateixa reforma que ha reclamat el PP en els últims anys. Tot i això, Feijóo ha anat un pas més enllà en defensar que a les llistes del nou CGPJ " no hi hagi cap polític".

D'aquesta manera ha demanat que a la nova llei s'assumeixi " el tancament total de les portes giratòries entre el Poder Executiu i el Poder Judicial. "Senyeries, no hi pot haver un ministre al matí i un Fiscal General a la tarda", ha subratllat així ha defensat que l'elecció dels nous vocals i l'aprovació de la llei haurien de votar-se i aprovar-se el mateix dia "una a continuació de l'altra" amb l'objectiu de garantir que la Justícia està al servei dels espanyols i no estigui "al servei dels polítics".