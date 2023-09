El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern d'Espanya, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern d'Espanya, Alberto Núñez Feijóo , ha proposat aquest dimarts al debat d'investidura que se celebra al Congrés l'aprovació durant el primer any de legislatura i al si del diàleg social d'un calendari per pujar, “amb criteris objectius”, el salari mínim interprofessional (SMI) fins al 60% del salari mitjà.

Així mateix, Feijóo ha apostat per reformar el procediment de concessió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), "que avui deixa fora dos de cada tres potencials beneficiaris", i agilitzar-lo amb l'ajuda de les comunitats autònomes.

Feijóo ha reivindicat durant la seva intervenció la necessitat abordar les "limitacions" a l'autonomia dels horaris laborals perquè "compliquen" la conciliació, dificulten dedicar temps als fills i "incideixen en la productivitat i en la salut mental".

JORNADA FLEXIBLE I BANC D'HORES PER A EMPLEATS

En aquest sentit, ha plantejat convocar els agents socials i econòmics perquè, en el termini d'un any, es pugui disposar d'un marc general a desenvolupar posteriorment a la negociació col·lectiva que abordi "dues fórmules prioritàries" per abordar la gestió del temps de treball: la setmana laboral "flexible" i l'establiment d'un banc d'hores perquè els treballadors en puguin disposar, per exemple, en els períodes no lectius.

Per Feijóo, aquest repte no es pot afrontar "de qualsevol manera" i menys "a cop de decret". "El teixit econòmic és prou complex perquè aquest tema es resolgui amb precisió quirúrgica a cada empresa", ha defensat.

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern ha proposat a més facilitats per impulsar el treball autònom; el disseny d‟una Estratègia Nacional de Formació, amb les comunitats autònomes, en el marc d‟una Conferència de Presidents específica; una plataforma nacional "d'adhesió obligada" que inclogui totes les vacants laborals "per casar adequadament oferta i demanda".