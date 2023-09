ERC , PNB , Bildu i el BNG coincideixen a veure el candidat del PP a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, en mode oposició i moció de censura contra el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, i l'han acusat de llançar” mentides", "falsedats" i "mentides" en el discurs d'investidura.

La secretària General del Partit Popular, Cuca Gamarra (1i); el líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo (c), i el portaveu del PP i vicesecretari de Cultura i Societat Oberta, Borja Sémper (2d)

"Bona moció de censura", ha manifestat als periodistes el portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián , als passadissos de la Cambra Baixa al final de l'al·locució del líder dels populars, que debatrà cara a cara a partir de les 15.30 hores amb la resta de forces parlamentàries.

En la mateixa línia s'ha expressat el diputat de Bildu Oskar Matute, que ha qüestionat que ningú al PP hagi traslladat a Feijóo la diferència entre una moció de censura i una investidura. "És una mena de moció de censura encoberta", ha resumit.

Matute ha criticat, a més, a Feijóo se li hagi quedat aturat el rellotge "el 1978" amb un discurs que, al seu parer, ha estat "plagat d'inexactituds, bulls i mentides", i amb què ha arrencat "un viatge a cap part".

JECKILL I HYDE



Al PNB li ha sorprès les "nombrosos autoesmenes" a les accions en matèria econòmica i institucional del seu partit que ha fet el president del PP, que, segons Aitor Esteban, no ha sortit a "buscar vots, però tampoc a sembrar-los" .

Ha estat, segons les seves paraules, "una mena de primer míting d'una possible campanya electoral" en què Feijóo l'única cosa que proposa en els assumptes d'índole nacional és "més llenya", és a dir, "més Codi Penal i tribunals". "Hi havia uns trossos (de la seva intervenció) que semblava que estaven relatats per Jekyll i altres per Mr. Hyde", ha arribat a dir.

Per part seva, el diputat del BNG, Néstor Rego, ha assegurat que Feijóo ha abocat un "discurs populista, carregat de mentides i falsedats i amb molt poca credibilitat". "Un discurs d'algú que sap que la investidura està destinada al fracàs", ha resumit.