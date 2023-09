El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha respost aquest dimarts al candidat del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en assenyalar que en cap cas els 'populars' tenen la majoria necessària perquè en cas que arribessin a un pacte amb els nacionalistes, perdrien el suport de Vox.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, abans d'oferir declaracions als mitjans, al pati del Congrés dels Diputats, el 13 de setembre del 2023, a Madrid (Espanya).

D'aquesta manera ha respost Feijóo, que durant el discurs d'investidura ha assenyalat que si volgués tindria els vots necessaris per ser president, però no està disposat a pagar el preu que posen els partits nacionalistes i independentistes, com l'aprovació d'una amnistia a els implicats en el procés.

López ha retret a Feijóo que digués que té els vots al seu abast i ha qüestionat si ho ha preguntat abans a Vox. "És que algú es creu que si el senyor Feijóo ve aquí amb un acord amb els nacionalistes per sumar prou com per ser president, Vox seguirà donant-li suport?", ha assenyalat.

Així, ha assegurat que el líder popular de cap de les maneres tenia els vots ia més ho sabia des del primer moment però tot i així ha decidit fer "perdre el temps" als espanyols, segons ha indicat en declaracions als mitjans a el Congrés, després del discurs inicial de Feijóo.

DISCURS DE MOCIÓ DE CENSURA



Patxi López també ha acusat el líder del PP de fer un discurs més propi d'una "moció de censura" que no pas d'una investidura durant més de la meitat de la seva intervenció. Al seu parer s'ha dedicat a censurar "un candidat que no és candidat", el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el seu Executiu.

"Més de la meitat de la seva intervenció ha estat una moció de censura i quan ha entrat a la part d'investidura ha tornat a fer el que fa sempre, mentir", ha llançat, abans de retreure que digués que tenia els vots a l'abast de la mà.

En la mateixa línia, el portaveu socialista ha menyspreat un per un els pactes d'Estat proposats per Feijóo. Respecte a l'acord sobre l'aigua, ha assenyalat que ja està aprovat el Pla Hidrològic i sobre el pacte per a les famílies, ha retret al PP que presenti aquesta iniciativa quan van votar en contra de "totes i cadascuna" de les polítiques de l'Executic que " ajudaven les famílies".

DESENYA ELS PACTES D'ESTAT



També ha criticat el pacte sobre regeneració democràtica i la proposta d'incorporar un nou delicte de deslleialtat Constitucional. En aquest sentit s'ha preguntat si la falta de renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa més de quatre anys i mig que està amb el mandat caducat i de la qual culpa el PP, estaria inclòs en aquest tipus penal.

A continuació sobre el pacte per reforçar els serveis públics, ha acusat el PP de fer el contrari i debilitar-los en intentar privatitzar-los allà on governen. I en matèria fiscal, considera que la seva única proposta és abaixar els impostos als rics.

Finalment, en matèria de cohesió territorial ha defensat que qui més ha fet a favor de la convivència ciutadana “és Pedro Sánchez” perquè “ha recuperat la política per resoldre els problemes polítics”.

En aquesta mateixa línia, el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha criticat la intervenció de Feijóo en qualificar-la com a "molt trista" en declaracions als mitjans a la sortida de l'hemicicle.