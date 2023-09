La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha censurat que el PSOE es lliuri "sense línies vermelles" a allò que demanen els independentistes i nacionalistes, a qui ha acusat de voler "segrestar el Congrés" i amb això la representació del poble de tots els espanyols.

En declaracions als mitjans després del discurs de l' Alberto Núñez Feijóo a la primera sessió d'investidura, la presidenta madrilenya ha saludat que el líder popular digui que no és president perquè no vol cedir a les peticions dels separatistes. Així, ha insistit que el PP apel·la a una majoria d'espanyols i no es lliura "sense línies vermelles" a les peticions d'ERC o Junts, en referència vetllada al PSOE.

"Volen segrestar el Congrés, la representació del poble dels espanyols, per a programes que ningú ha conegut, que ningú ha triat" , ha incidit Ayuso.

LÓPEZ MIRAS: EL CONGRÉS COM A MERCAT PERSA



També s'ha pronunciat sobre això el president de Múrcia, el 'popular' Fernando López Miras, que ha afirmat que la Cambra Baixa s'ha convertit "en un mercat persa" on els que més ofereixen tindran "els vots dels xantatgistes, els delinqüents i els independentistes".

Per part seva, el president del Senat, Pedro Rollán, ha criticat en declaracions als mitjans que es pugui determinar el futur del país i del Govern d'Espanya per part d'un "pròfug de la Justícia" com l'expresident Carles Puigdemont .