L'exalcalde de Valladolid i diputat del PSOE, Óscar Puente, ha estat l'encarregat de donar-li la rèplica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al debat d'investidura per recordar-li que qui governa no és qui guanya les eleccions sinó qui aconsegueix la majoria que el sustenti.

El diputat electe i secretari general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, intervé durant la primera sessió del debat d'investidura del líder del PP, al Congrés dels Diputats - Eduardo Parra - Europa Press

Puente s'ha dirigit a Feijóo "de guanyador a guanyador" , cosa que ha generat rialles entre les files socialistes, recordant que ell també va ser el candidat més votat a les eleccions municipals del 28 de maig però va perdre el bastó de comandament per un pacte entre el PP i “la ultradreta de Vox”.

I li ha demanat que li expliqui "com és això del guanyador de les eleccions i la llista més votada" perquè, ha afegit, enmig de l'enrenou a la Cambra, "no acabem d'agafar-lo".

En aquest sentit, ha recordat que el que defineixen com a "coalició de perdedors" va portar al seu moment a governar Juanma Moreno a Andalusia ia Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid, així com a l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Així doncs, ha assegurat que ha estat "entendridor" escoltar-lo aquests dos mesos reclamar la formació de Govern per a guanyador quan el PP no ha tingut el mateix "respecte" cap a altres candidats socialistes tant autonòmics com municipals que s'han vist desallotjats.

"Ja que estem en igualtat de condicions", ha dit, ha demanat a Feijóo que expliqui "per què té més dret a ser president del Govern" que ell a ser alcalde o Guillermo Fernández Vara a ser president d'Extremadura, entre d'altres.

Així les coses, en ple debat sobre allò que és insconstitucional o no, li ha recordat que l'article 99 de la Constitució estipula que serà president qui obtingui majoria absoluta en primera votació o majoria simple en segona. D'aquí ve que, ha incidit, el PP no hagi dubtat a formar govern quan ha pogut desplaçar el PSOE amb suport "sense rubor" de Vox.

"No vinc a passar-li cap factura, vull deixar-li clar que no hi ha res il·legítim ni retret en això, és l'aplicació de la Constitució i la llei", ha ressaltat.