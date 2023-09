El diputat del PSOE i exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha carregat contra el candidat del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en assenyalar que pertany al PP de Galícia "el més ranci de la seva història", segons ha indicat i que queda retratat a ' Fariña ' un llibre que parla sobre el narcotràfic en aquesta comunitat autònoma. El PSOE l'ha elegit per respondre el líder del PP per mostrar governa el que suma majoria.

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo (1i), durant la primera sessió del debat d?investidura

A més, li ha retret la seva amistat amb el narcotraficant Marcial Dorado i l'ha acusat d'intentar amagar-la, durant una època en què tenia responsabilitats públiques. "Després, quan aquesta amistat va quedar al descobert, va intentar fer creure tot Espanya que vostè no sabia el 1995 el que se sabia a tot Galícia i bona part d'Espanya des del 1990", ha afegit.

D'aquesta manera, Puente ha volgut posar en qüestió la capacitat de Feijóo per estar al capdavant del PP. "La veritat, sorprèn pensar que a algú se li va acudir que era bona idea promoure'l a vostè a candidat a la Presidència del Govern d'Espanya amb un baldó com aquest en el seu expedient", ha indicat.

Així, ha assenyalat que per molt vot de confiança que li vulgui concedir, no es pot esperar una altra cosa "sent com és una pota negra d'aquest PP, del més ranci de la seva història que ja és a dir i forma part del PP de Galícia, aquesta gran família retratada a Fariña", ha llançat.

Puente ha continuat dirigint retrets en acusar Feijóo d'intentar amagar també el creixement dels "ingressos i el patrimoni".

Finalment ha posat en qüestió que pugui sumar majoria i que sigui una persona de confiança: "Vostè ha dit aquest matí que és un president de fiar, doncs ja que no té vostè qui li ho digui, li ho dic jo. Ni és vostè president, ni és de fiar", ha acabat.