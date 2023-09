Dipurats del PP aplaudeixen enèrgicament Feijóo @ep

Els realities de Telecinco ja no cullen les audiències que aconseguien antany. Però és clar, per què calen les idees perverses d'entreteniment que utilitza Mediaset si ja tenim el Congrés dels Diputats? Aquest dilluns s'ha celebrat la primera sessió del debat d'investidura d' Alberto Núñez Feijóo i després de diverses hores de crits, acusacions, insults i sorolls estem en posició de confirmar que la Cambra Baixa, que representa la sobirania del poble espanyol, s'ha convertit en un circ on ningú no entén quin és el seu paper: Feijóo no assumeix que ha perdut les eleccions mentre Sánchez i Díaz fan 'campana'.

La política ha fracassat en aquest debat, amb mentides i discursos partidistes que s'han utilitzat com a arma llancívola. Alberto Núñez Feijóo ha basat la seva intervenció a llançar propostes buides com crear un delicte de "deslleialtat institucional" per compensar la derogació de la sedició -un altre delicte que no serà homologable a la UE-; proposar un pacte per renovar els òrgans judicials com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) –que ell mateix ha vetat actualitzar durant el Govern de Pedro Sánchez– ; o dir que no serà investit perquè no vol pagar el preu de l'amnistia. Des del PSOE li han recordat que menteix, perquè en cas que arribessin a un pacte amb els nacionalistes, perdrien el suport de Vox.

En acabar la seva inversió, Feijóo ha tornat al seu escó mentre era aplaudit durant uns quants minuts pels diputats del PP, com si hagués guanyat alguna cosa. L'ovació a Feijóo ha durat tant que als instants finals es podia sentir el mal de mans de Cuca Gamarra, que mostrava un somriure desencaixat al costat del seu líder.

El líder del PP també ha retret en reiterades ocasions Pedro Sánchez que vulgui governar sense ser la llista més votada. Feijóo assegura que per a ell seria una "vergonya", i ho ha dit sense despentinar-se davant dels seus presidents autonòmics i alcaldes que governen sent la segona llista més votada. Li fa vergonya a Feijóo el seu propi partit?

PEDRO SÁNCHEZ I YOLANDA DÍAZ DECIDEIXEN NO INTERVENIR

El circ ha continuat amb la intervenció de l?exalcalde de Valladolid i actual diputat Óscar Puente per part del partit socialista. Sembla que Pedro Sánchez tampoc no s'ha pres gaire seriosament el procés d'investidura i per això ha decidit no intervenir -¿per això cobra?-. El mateix ha fet Yolanda Díaz , que ha escollit la portaveu Marta Lois -i després Aina Vidal- per pujar a l'estrada. Els líders dels dos partits han fet 'campana' pretenent menysprear Feijóo. Tot i això, cap s'ha parat a pensar si de passada també estan menyspreant els votants que han posat la seva confiança en el líder del PP en aquestes eleccions. I als seus propis votants, que els han elegit perquè compleixin les seves funcions.

Ni Marta Lois per part de Sumar ni Óscar Puente per part del PSOE han utilitzat el seu temps d'intervenció per respondre sobre les negociacions sobre l'amnistia -que són d'interès públic-, però sí que han tingut temps per desqualificar el candidat popular. Puente ha volgut carregar contra Feijóo destruint un dels seus arguments principals: que ha de governar per ser la llista més votada. Pont va ser desallotjat de l'Ajuntament de Valladolid després de guanyar les eleccions municipals del maig. El PP va quedar segon, però un pacte amb Vox li va permetre prendre l'alcaldia a Puente.

El discurs de Puente ha estat interromput en diverses ocasions per crits de la bancada popular, que cridaven "covard" a Pedro Sánchez per no haver intervingut . La xafogor al Congrés s'ha allargat tant que la presidenta Francina Armengol s'ha vist obligada a intervenir per recordar que la Cambra Baixa " no és un pati de col·legi ".

També hi ha intervingut Santiago Abascal amb el seu habitual to guerracivilista. El líder de Vox ha cridat molt, ha abusat del to de veu greu, i ha fet tots els escarafalls possibles per veure si aconsegueix frenar la sagnia de vots que està patint el seu partit els últims mesos. Com és habitual, ha acusat el president del Govern de dictador, anomenant-lo "autòcrata" i afirmant que és "la ruïna d'Espanya".

Les intervencions al Congrés han continuat amb bromes, ocurrències per part dels ponents i un to que s'allunya molt del que hauria de ser habitual a la casa del poble, la institució que representa la sobirania dels espanyols i la democràcia. I tot plegat per celebrar una sessió d'investidura que ha fracassat abans de començar. Per això els paguem? Sembla que sí.