La portaveu parlamentària de Sumar, Marta Lois, durant una roda de premsa posterior a la reunió de la Junta de Portaveus, al Congrés dels Diputats, el 14 de setembre del 2023, a Madrid (Espanya).

Sumar ha escollit el seu portaveu al Congrés, Marta Lois , per donar la rèplica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , a la primera sessió del debat d'investidura.

D'aquesta manera, la líder de la coalició d'esquerres, Yolanda Díaz , no prendrà la paraula per fixar la posició del grup aquest dimarts, igual que ha passat amb el PSOE on el president del Govern, Pedro Sánchez , no ha pujat a la tribuna i ha deixat la funció de respondre a l'exalcalde de Valladolid, Óscar Puente .

Sumar s'ha mostrat molt crítica amb l'intent d'investidura de Feijóo, en entendre que ja naixia "fracasada" i era una pèrdua de temps perquè no disposava de suports suficients i ja estava pensant en l'oposició.

Aquest matí el seu portaveu ha menyspreat l'intent d'investidura de Feijóo, que ha qualificat de "viatge enlloc", i ha censurat que no té credibilitat i només incorre en mentides.

L'1 de setembre Sumar ja va traslladar el mateix Feijóo que delegava a Lois la funció de reunir-se amb el PP, en el marc dels contactes parlamentaris previs a la sessió d'investidura, en lloc de Lois.

Posteriorment, la portaveu de Sumar va mantenir una trobada amb el secretari general del grup, Carlos Rojas , i va reclamar al líder del PP que retirés la seva candidatura. És més, la mateixa Díaz ha insistit diverses vegades que Feijóo està immers en un projecte "destituent" i el seu intent d'investidura era un "frau constitucional".

Lois serà l'única representant de Sumar que pugi a la tribuna avui, segons destaquen des del grup parlamentari. Així, queda oberta a les fases del debat parlamentari següents la quota per a altres formacions de la coalició.

Podem ha demanat poder pujar a la tribuna per replicar Feijóo, però la líder del partit Ione Belarra ha assenyalat aquest matí que no han tingut resposta de Sumar a la seva petició i desconeix si tindran visibilitat en el debat.