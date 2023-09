El president del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

El candidat del PP a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , ha retret aquest dimarts el president en funcions, Pedro Sánchez, "no tenir quall" per pujar a la tribuna per intervenir durant el debat d'investidura, abans de recalcar que busca " el poder sigui com sigui, sense principis" i "sense condicions".

Feijóo ha utilitzat bona part de la seva rèplica al líder de Vox, Santiago Abascal, per contestar Sánchez i el portaveu del Grup Socialista a la primera sessió del seu debat d'investidura, Óscar Puente.

El líder popular ha advertit sobre "l'obsessió, la neurosi obsessiva" de Sánchez "pel poder sigui com sigui, pel poder sense principis, pel poder sense condicions", assegurant que no mereix alçar-se així amb la Presidència.

"És molt millor ser el cap de l'oposició amb més vots que el president del govern amb menys", ha dit, abans de garantir que ell seria "incapaç" d'asseure's a la bancada blava --la reservada al Govern a l'hemicicle del Congrés-- "si el cap de l'oposició m'ha guanyat les eleccions". “Però el Partit Socialista està encantat de governar perdent”.

El candidat popular també ha aprofitat l'oportunitat per recalcar l'"anomalia democràtica sense precedents" que suposa que Carles Puigdemont "decideixi si Sánchez és president o no" i la dependència del president dels partits independentistes. "Sense els diputats de Bildu no és ningú, si ens diputats d'ERC no és ningú", ha dit Feijóo.

"Per tant, comprenc que no vingui aquí (a la tribuna) perquè no té quall per presentar-li a Espanya el seu projecte polític", ha continuat, alhora que ha afirmat que el projecte de Sánchez és "derrotar el candidat a la investidura".

DINAMITAR EL DEBAT



Feijóo també ha acusat el PSOE d'haver "dinamitat o intentat dinamitar" el debat d'investidura, cosa que acredita "el nivell de deteriorament institucional que pateix avui el Partit Socialista".

"L'únic aplaudiment que ha arrencat i tots s'han posat drets ha estat per criticar els antics dirigents del PSOE i d'una manera molt especial que va ser president Felipe González" , ha lamentat Feijóo.

El líder popular ha volgut també remarcar la diferència que, al seu parer, suposa la intervenció de López amb intervencions de Gregorio Peces-Barba, que, com el portaveu socialista, també va ser diputat per Valladolid i també del PSOE.

"Fixeu-vos el nivell institucional que ha aconseguit el PSOE, recordin per un instant el nivell de Peces-Barba i el nivell de Puente", ha remarcat.