La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que a la propera legislatura "s'han d'establir punts perquè Catalunya pugui decidir" el seu futur polític en un referèndum si el president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, vol ser investit .

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa.

Ho ha dit a la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu, que aquest dimarts s'ha celebrat a la tarda de manera excepcional per coincidir amb el Debat de Política General (DPG) al Parlament.

"L'amnistia és imprescindible i inajornable si Pedro Sánchez vol tornar a ser president" , ha advertit Plaja.

Preguntada pel discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al DPG, en què també ha instat Sánchez a avançar cap a un referèndum, la portaveu ha destacat que l'"acord de claredat ha de ser l'eina per establir uns criteris i condicions" per a una votació.

"Al final l'acord de claredat és una eina, tant pels partits independentistes com pels partits no independentistes que accepten que hi ha un conflicte polític i que hi ha vies com escoltar la veu dels catalans", ha afegit.

També ha recordat que encara falten pronunciar-se el consell acadèmic d'experts designat pel Govern per assessorar sobre l'acord de claredat.

PUIGDEMONT



Al preguntar-li per la petició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al Tribunal Suprem (TS) d'apartar el jutge Pablo Llarena --a càrrec d'investigar-lo per un presumpte delicte de desobediència i malversació-- per pronunciar-se, en un acte celebrat el 11 del setembre, sobre la "constitucionalitat" d'una eventual amnistia al 'procés', Plaja ha coincidit amb l'expresident.

"Coincidim en la manca de parcialitat de Llarena i mostrem el nostre màxim respecte a l'estratègia de defensa de Puigdemont", ha expressat.

RODALIES



Preguntada per si la Generalitat podria assumir la gestió integral de Rodalies, Plaja ha assegurat que sí: “Volem les vies, les catenàries i la gestió integral de tot el sistema”.

Ha dit que la situació actual del servei és "inacceptable" i que no es pot normalitzar que els usuaris es vegin afectats per retards.