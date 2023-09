El coportaveu de Podem Javier Sánchez Serna ha trobat a faltar la veu de la formació estada en el debat d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , i ha aconsellat "autonomia" a Sumar per no acabar sent una "comparsa" del PSOE.

El portaveu de Podem Javier Sánchez Serna durant una roda de premsa anterior a la reunió de la Junta de Portaveus, al Congrés dels Diputats, el 14 de setembre del 2023, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press

En declaracions als mitjans al passadís del Congrés, el diputat de Podem ha assegurat que el debat d'investidura de Feijóo ha resultat "bipartidista", amb encreuament d'acusacions entre PSOE i PP, i ha retret al candidat no haver abordat els problemes de la ciutadania.

També ha lamentat que el PSOE tampoc no hagi fet ús de la seva intervenció per explicar els motius pels quals vol governar, motiu pel qual ha demanat un nou Govern de coalició "amb valentia i fam de transformació social".

FALTA AMBICIÓ



"Per això crec que aquesta tarda s'ha trobat a faltar la veu de Podem en aquest debat" ha afegit, ressaltant la necessitat de parlar d'un Executiu de coalició però també del seu contingut. "El nostre espai polític ha de tenir ambició i reivindicar una autonomia del PSOE per no acabar convertit en una comparsa" , ha especificat.

Preguntat sobre si coneixien la decisió de la direcció de Sumar de no cedir-los un torn en la intervenció del grup a la investidura de Feijóo, Sánchez Serna ha detallat que sí, encara que hores abans no sabien els que participarien.

"Creiem que en un espai de coalició tots els partits han de tenir una representació en funció del nombre dels seus diputats", ha afegit.