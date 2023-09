El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant la primera sessió del debat d'investidura del líder del PP, al Congrés dels Diputats, el 26 de setembre del 2023, a Madrid (Espanya). El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sotmet - Carlos Luján - Europa Press

El portaveu d' ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha llançat aquest dimarts un avís al cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez , defensant que una hipotètica llei d'amnistia pels fets de l'1 d'octubre del 2017 “ha d'establir les bases perquè es produeixi un nou 1-O".

Així ho ha dit Rufián durant la seva intervenció a la sessió d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, donant per fet que no acabarà prosperant i posant deures a Sánchez en la negociació per a una hipotètica investidura del líder socialista.

En plenes negociacions, Rufián ha defensat que "no es poden amnistiar les conseqüències d'un conflicte sense contemplar una solució per a aquest conflicte" : "Aquesta solució té nom i cognoms, que és votar".

Per això, Rufián ha recalcat que "l'amnistia no és el final", enmig d'aquestes negociacions per investir Sánchez, insistint que aquestes converses acabin en un referèndum.

Alhora, el portaveu d'ERC ha reivindicat l'amnistia defensant que altres països ja ho van fer, posant l'exemple dels 'traïdors' del nazisme a Alemanya el 2009; la de Portugal amb el tinent coronel Otel·lo Saraiva de Carvalho, condemnat per subversió militar o la del grup terrorista IRA al Regne Unit fa tot just uns mesos.