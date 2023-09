Pedro Sánchez saludant Óscar Puente / @EP

El debat d'investidura va començar aquest dimarts amb un gir de guió que pocs esperaven. Després del discurs de més d'hora i mitja del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , s'esperava que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , fos qui repliqués al capdamunt de l'hemicicle... però no va ser així.

Les cares de sorpresa van ser evidents quan Óscar Puente, que va ser alcalde de Valladolid des del juny del 2015 fins al juny del 2023. Tot i que el candidat del PSOE va ser el més votat a les eleccions municipals, una coalició entre el PP i Vox el va fer perdre l'alcaldia.

Segons expliquen fonts socialistes, l'objectiu era que Óscar Puente exercira de 'quitaneus' aclarint el debat i centrant-lo en qüestions com qui té dret a formar govern, i l'exalcalde de Valladolid era ideal perquè va perdre el bastó de comandament malgrat haver estat el més votat a les urnes el 28 de maig.

La decisió que fos ell qui parlés no es va prendre el mateix dia, sinó que ja estava decidit fa unes tres setmanes, però es va mantenir en secret i només cinc o sis persones el coneixien amb antelació.

Davant les crítiques de menysprear el Parlament, al PSOE es justifiquen assegurant que ha estat Feijóo qui no ha respectat la institucionalitat en haver-se passat les últimes setmanes sense fer res per la seva investidura i bolcar-se en activitats més pròpies de l'oposició com l'organització de una manifestació, en al·lusió a la celebrada contra l'amnistia.