@EP

El líder del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a pensar "en la convivència i al país" ia arribar a acords en educació, sanitat, infraestructures, finançament i sobre ladministració.

"Catalunya i la seva gent no falla. Falla el Govern", ha dit Illa aquest dimecres al Debat de Política General al Parlament al primer torn de rèplica dels grups a Aragonès, que va intervenir dimarts al matí.

Després que Aragonès demanés asseure les bases per a un referèndum en la propera legislatura, el líder del PSC ha avisat que Catalunya "s'equivoca quan l'arravatament s'imposa a la raó".

"Ja hem vist què passa quan fem fora la drecera", ha dit Illa, que ha assegurat que Catalunya és plural i ha reivindicat el diàleg i la convivència.

També ha retret a Aragonès les seves queixes sobre el finançament de Catalunya, després que fos conseller d'Economia i Hisenda al Govern de Quim Torra abans de ser president: "Si estem tan malament la pregunta és òbvia: què ha fet vostè?" .

PRESSUPOSTOS



Illa també ha qüestionat que Aragonès donés per fet en el seu discurs que esgotarà la legislatura amb un Govern de 33 diputats després de dir 'no' a Junts ia la CUP, ha dit: "No em preocupa tant si arriba o no, si no arribar per què”.

Tot i això, ha estès la mà a l'Executiu d'ERC per abordar els Pressupostos del 2024, perquè "Catalunya necessita un pressupost".