Dirigents de Bildu / @EP

La portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua , ha trucat aquest dimecres als socis parlamentaris del PSOE a "estar a l'alçada" i fer "política amb majúscules" perquè el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, pugui continuar a poder i desenvolupar l'agenda plurinacional i social.

Durant la seva intervenció en el debat d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo , Aizpurua ha confirmat el "no rotund" de Bildu al projecte del bloc "reaccionari" que considera que lidera per, entre altres qüestions, negar l'existència d'Euskadi com a "nació".

En aquest punt, la dirigent abertzale ha subratllat que les darreres eleccions generals han evidenciat que no hi haurà un Govern de progrés possible "sense la concurrència de les esquerres sobiranistes basca i catalana" i sense que aquest futur Executiu atengui i respecti les aspiracions "majoritàries" en termes nacionals i socials.

Aizpurua creu que s'ha d'obrir "un nou cicle polític" a Espanya que encari "els dos nusos que el 1978 van quedar lligats i ben lligats: el conflicte territorial amb les nacions sense estat, i la supeditació als grans poders econòmics davant dels treballadors" .

A L'ALÇADA D'UN MOMENT HISTÒRIC



La política basca ha remarcat que Bildu vol obrir "nous camins democràtics basats en el respecte a la paraula i la decisió" del poble basc, per deixar clar que no seran un "obstacle" per a la conformació d'un Govern "progressista". "Per això esperem que tots estiguem a l'alçada del moment històric que se'ns presenta", ha dit.

Aizpurua ha emfatitzat que Bildu treballarà "tot el que faci falta" perquè Sánchez aconsegueixi els suports suficients per a la seva investidura . Això sí, ha insistit el líder del PSOE que, per això, haurà de donar respostes "constructives" a les reclamacions "nacionals" i socials de Catalunya i el País Basc.

En aquest punt, la representant de Bildu ha fet una crida a totes les forces que puguin permetre "un nou Govern de progrés" a fer el que estigui a la mà per tal d'aquesta finalitat, per a això, ha dit, caldrà " molta valentia i molta responsabilitat històrica”, a més de “bones dosis de prudència i política amb majúscules”.

"Les hipoteques que pesen sobre les nostres nacions i sobre les majories populars i treballadores del conjunt d'aquest estat deuen ser aixecades. Aquest és el compromís històric que venim a plantejar --ha defensat--. EH Bildu està disposada. Esperem que tots ho estiguem".