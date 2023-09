El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban / @EP

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban , ha reiterat aquest dimecres el seu 'no' a la investidura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo per dos motius fonamentals: que per fer-la realitat són imprescindibles els vots de Vox i que la seva única proposta davant el debat territorial és aprofundir en la “confrontació” i la “via judicial”, amb més reformes del Codi Penal. "Només proposa més llenya", ha resumit.

En un discurs en què ha alternat l'euskera i el castellà, Esteban ha començat desmuntant l'afirmació de Feijóo que ha renunciat a ser president perquè no vol pagar el preu d'una amnistia per als líders del procés.

Així, li ha replicat que no pot renunciar a una majoria "que no ha tingut mai" perquè per sumar els vots del PNB --o els de Junts-- a la seva investidura hauria de començar "descomptant els 33 de Vox". Esteban ha presumit d'haver estat sempre "transparent" i "meridianament clar" amb Feijóo respecte que qualsevol aliança amb Vox feia impossible un acord entre ells i ha destacat que sempre l'han tractat "amb respecte i honradesa" i sense "fer-li perdre el temps".

LA BALLENA DE VOX ÉS MASSA GRAN

"No pot fer pretendre que Vox no és a l'equació de la investidura. Hi ha una balena a la piscina amb una mida impossible d'amagar", ha indicat, avisant, a més que una legislatura que naixés amb el suport de Vox seria "impossible de gestionar".

A més, Esteban ha aprofitat per recriminar a Feijóo l'acte celebrat pel PP diumenge passat contra l'amnistia en què, segons ell, va quedar clar que els populars només contemplen "la via judicial i de la confrontació" per abordar la qüestió basca o catalana. "L'únic que proposen és endurir el Codi Penal; pal, però mai pastanaga", ha postil·lat.

"Donen ganes d'anar-se'n d'aquí", ha dit que va pensar després d'escoltar el que es va corejar a la madrilenya Plaça de Felip II i abans d'insistir que la "tossuda realitat" és que hi ha "una nació basca que vol seguir existint" i que cal "buscar un encaix per a Euskadi i Catalunya a l'Estat" que "ha de ser pactat" per poder "dibuixar un horitzó d'estabilitat".

En aquest context, ha subratllat que allò que reclama el PNB és una relació "bilateral" amb l'Estat i que això no s'aconsegueix reformant el Senat com planteja Feijóo, sinó afrontant els problemes polítics des de la política. "Amb aquests vímets, no", ha insistit.

A més, ha avisat el líder del PP que "les presses són males conselleres" i que la política és "com una marató en què cal mantenir un ritme mesurat" per més que els teus aficionats o "algun malintencionat" t'azuze per que corris.

"Una marató es corre amb la vista llarga, el PNB pren decisions amb mirada llarga pensant en el present però sobretot en el futur. El nostre únic nord és la supervivència del poble basc i la seva llibertat; correm una marató i amb la perspectiva clara li diem avui i divendres no a la seva investidura", ha emfatitzat.

ANHELAN UN "QUIRLOS CANT"

Això sí, Esteban ha admès que després de tot el que ha viscut a l'hemicicle del Congrés "no descarta res" sobre les votacions, en referència al desig del PP que alguns diputats s'equivoquin i com el personatge de l'obra que havia de dir només " Carles V ", diguin "quirlos cant" propiciant que Feijóo surti investit. "Aquí un sap com entra, però no com surt", ha dit entre bromes.

També ha aprofitat per recalcar que el PNB no es mourà davant una eventual investidura de Pedro Sánchez per "interès" o "ofertes de diners" i per lliscar que es fien tan "poc" del líder socialista com de Feijóo. "El que més s'assembla a un govern espanyol d'esquerres és un govern espanyol de dretes", ha apuntat parafrasejant Josep Pla.

El portaveu del PNB no ha desaprofitat l'oportunitat d'acusar Bildu de mentir per dir que el seu partit ja havia pactat la investidura amb Feijóo i de retreure a la coalició abertzale que faci servir "la mentida com a eina política".