Després de les eleccions del passat mes de maig, l'arc municipal a Montehermoso es va distribuir de la següent manera: el PSOE va perdre l'alcaldia i va obtenir 4 regidors ; Podem-IU va guanyar les eleccions amb 5 regidors , el PP va obtenir 2 regidors i Vox uns altres 2. I la majoria absoluta s'estableix en 7 regidors.

Amb aquesta aritmètica i la mlala relació personal entre els regidors de PSOE i Podem-IU. Els regidors de Podem, Esquerra Unida i Vox d'aquest municipi han arribat a un acord de govern sense comptar amb els seus partits, cosa que ha revolucionat el poble i ha deixat perplexos també els seus oponents PSOE i PP.

Unides per Montehermoso és un maldecap per a IU que ha decidit expedientar i fins i tot es planteja l'expulsió del partit, mentre que Podem afirma que cap dels cinc regidors no és militant del partit. I VOX ja ha pres accions d'expulsió del partit dels seus regidors.

ELS SEUS RESPETIUS PARTITS EMPRENDERAN ACCIONS CONTRA TOTS ELS REGIDORS

En roda de premsa posterior a la reunió de la Junta de Portaveus de l'Assemblea, han comparegut junts els diputats d'Unides per Extremadura, Joaquín Macías , que és el coordinador regional d'Esquerra Unida (IU), i Irene de Miguel, la secretària general de Podem a la comunitat.



Joaquín Macías ha rebutjat qualsevol pacte polític amb una formació als seus "antípodes ideològiques", per la qual cosa ha demanat una rectificació immediata, i ha advertit que en cas de "no atendre" el plantejament de la direcció general, no tindran "més remei" " de prendre "sancions", que podrien comprendre l'expulsió dels regidors d'IU. Ha explicat que la situació a Montehermoso és "complicada", ja que "el més normal" seria un pacte entre PSOE i Unides , però "hi ha problemes" entre els dos grups locals des de "fa temps" i "no hi ha entesa".

El motiu del pacte ha estat que Unides per Montehermoso "temia" una moció de censura i que fins ara "no han canviat en la idea que aquesta era l'única opció que tenien", segons ha detallat. Així, ha reflexionat que la política local "de vegades dóna sorpreses", ja que hi ha "factors personals" que influeixen, però hi ha "línies vermelles" que "no es poden creuar".



Per al coordinador regional d'IU, l'opció és "governar en solitari", ja que "han de ser "coherents", mantenir la seva "política de pactes" i "en cap manera" ser "flexibles" amb qüestions "d'aquest tipus" . En cas de rectificar, facilitaran que hi hagi governabilitat a Montehermoso "com més aviat millor", ja que volen que hi hagi "estabilitat", però "per descomptat" no amb una formació d'"extrema dreta".

Irene de Miguel des de Podem ha reclamat als regidors de la formació local que "recapacitin i donin marxa enrere" en aquest acord amb Vox, que és un partit que "posa en risc" la "sana convivència als municipis" i amb què no comparteixen gaires valors "imprescindibles en política".

El pacte el rebutja igualment Vox, ja que s'ha acordat "de manera unilateral ia més sense el vistiplau de la direcció provincial". El president de Vox Cáceres i portaveu del grup parlamentari d'aquesta formació a Assemblea d'Extremadura, Óscar Fernández Calle , ha explicat que ja han iniciat els "tràmits perquè aquests regidors siguin immediatament expulsats del partit" i la regidora Blanca Retortillo , també l'han cessat de la seva tasca com a coordinadora de Vox a la localitat, en espera que el Comitè de Garanties a nivell nacional "dictamini el que cregui convenient".

Mentre que el PSOE ha demanat contundència a IU i Podem i el PP local afirma que qui ha de donar explicacions són les formacions polítiques implicades.