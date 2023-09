Arxiu - El diputat socialista Herminio Rufino Sancho Iñiguez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

El diputat del PSOE per Terol Herminio Rufino Sancho Íñiguez ha protagonitzat aquest dimecres l'anècdota de la segona sessió del debat d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , al recolzar de viva veu que esdevingués president del Govern, un vot erroni que ha corregit de seguida.

El socialista de Terol ha dit 'sí' després que la secretària segona de la Mesa del Congrés, la també socialista Isaura Leal, s'equivoqués en llegir el seu primer cognom, ja que, en lloc de Sancho, ha dit Sánchez.

La seva companya s'ha adonat immediatament que el diputat havia votat afirmativament, malgrat que havia de rebutjar la investidura del líder del PP. "Sí, no, perdó?", ha dit Leal visiblement contrariada, mentre Sancho feia gestos amb les mans des del seu escó com demanant que esperés.

TAMBÉ ERROR EN ESMENTAR L'COGNOM



El diputat li ha aclarit a crits que ella havia dit malament el seu cognom, Leal s'ha disculpat i després Sancho amb un riure nerviós ha votat que no. L'episodi ha estat rebut amb rialles al Saló de Plens i després la votació ha continuat amb normalitat.

A la sortida del Saló de Plens, després de ser preguntat per l'incident, Sancho ha obviat el seu error, incidint que havia estat cridat erròniament per un altre cognom. En qualsevol cas, ha negat indisciplina, s'ha definit com a "socialista convençut" i ha avançat que si arriba el moment de pronunciar-se sobre una amnistia "votarà el que hagi de votar". "Avançar és progrés", ha conclòs.