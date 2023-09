La secretària nacional d'Interior del PP i diputada al Congrés, Ana Vázquez , ha criticat el Govern de Pedro Sánchez per complir "una altra exigència" del líder de Junts, Carles Puigdemont, i demanar a Europol que rectifiqui el seu informe anual per "desvincular-lo a els CDR catalans del terrorisme".

"El Govern compleix una altra exigència de Puigdemont: demana ara a Europol que desvinculi els CDR catalans del terrorisme. Sánchez ordena i Marlaska compleix" , ha publicat Ana Vázquez al compte de la xarxa social X.

Els coneguts com a Comitès de Defensa de la República (CDR) han estat objecte des del referèndum de l'1-O de diverses investigacions policials i judicials. L'Audiència Nacional manté processats 12 membres d'aquest grup per pertinença a organització terrorista, si bé a vuit també els atribueix delictes de tinença, dipòsit i fabricació d'explosius i estralls.

Fa uns dies, els CDR es van unir a altres entitats com Desobediència Civil Catalunya o l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per organitzar una jornada antirepressiva el diumenge 1 d'octubre amb diferents marxes a peu cap a Barcelona, incloent-hi un acte polític i una manifestació .

INTERIOR HO DESVINCULA DE PUIGDEMONT



El Ministeri de l'Interior ha sol·licitat a l'agència Europol que elimini del seu informe sobre 'Situació i tendències del terrorisme a la Unió Europea (TESAT 2023)' la vinculació entre l'independentisme català i el terrorisme.

La petició s'ha formulat en una carta datada el 26 de setembre i que signa el director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), el general Manuel Navarrete, encara que fonts del Ministeri de l'Interior han desvinculat aquest escrit de les reclamacions que va fer el líder de Junts, Carles Puigdemont, a la roda de premsa a Brussel·les del dia 5 de setembre.

Les fonts d'Interior afegeixen que el desembre passat ja havien avisat de l'"error tècnic", ja que no s'havia fet referència "en cap cas" als moviments independentistes com a terrorisme.

A la missiva que signa el director del CITCO, organisme dependent del Ministeri de l'Interior, es deixa constància que se sol·licita a Europol la "rectificació dels epígrafs per tal que les al·lusions a l'independentisme català s'eliminin de l'apartat de terrorisme i es mantingui en un epígraf independent com a independentisme", segons la carta que publica de forma íntegra 'El Mundo' i han difós diputats de Junts, així com la diputada del PP Ana Vázquez.

JUNTS CELEBRA EL CANVI



Diputats de Junts al Congrés han celebrat que el Govern de Pedro Sánchez segueix complint les seves "exigències" abans de la previsible investidura del candidat del PSOE.

"S'ha resolt un altre greuge que era una indecència. El Govern espanyol ja ha complert l'exigència de Junts a Madrid i demana a Europol que desvinculi l'independentisme del terrorisme", ha comentat la diputada d'aquesta formació Marta Madrenas en un escrit a la xarxa social X.

El diputat de Junts al Congrés Eduard Pujol també ha difós aquesta notícia des del seu compte a la xarxa social X, igual que el diputat al Parlament català Jordi Fàbrega, que ha enllaçat a una notícia sobre l'informe d'Europol, afegint-hi el següent comentari en català: "Cobrar per endavant".