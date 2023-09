El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant la primera sessió del debat d'investidura del líder del PP, al Congrés dels Diputats, el 26 de setembre del 2023, a Madrid (Espanya).

La investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo , que el líder del PP ha plantejat com una moció de censura Pedro Sánchez davant les escasses possibilitats que havia de ser investit, ha acabat sense que el president del Govern aclareixi un dels principals dubtes que ha projectat Feijóo durant aquestes dues sessions: Hi haurà amnistia als líders polítics catalans?

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , ha acusat el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez , de no intervenir en el debat d'investidura del Congrés i "escapar" per "no dir la veritat". Al seu entendre, "qui calla, atorga" i aquesta sessió parlamentària ha "valgut la pena" perquè s'han "retratat tots", tant amb les paraules com amb els silencis.

"El senyor Sánchez no ha volgut sortir a la tribuna perquè no podria defensar ahir el que va defensar fa dos mesos davant de tots els espanyols" , ha proclamat Feijóo en la intervenció que ha posat ferm final al debat d'investidura que va arrencar aquest dimarts a les 12.00 hores.

El president del PP ha agraït les seves intervencions als portaveus d'altres grups però ha recriminat al secretari general del PSOE que hagi preferit "escapar per no dir la veritat" sobre les negociacions amb els independentistes, "les exigències a què està sotmès", la seva "posició a l'amnistia" i "el finançament ideològic de tot això". "Qui calla, atorga, senyor Sánchez", li ha etzibat.

"HI HA UN PROJECTE ALTERNATIU"



Dit això, ha indicat que ja veuran la "intensitat" d'aquest "silenci" i què és el que atorga a l'independentisme per seguir a la Moncloa. "El que no podrem saber mai és si el que vostè els donarà serà suficient o no, però això no ho decidirà vostè", ha ressaltat.

Feijóo ha afirmat que la sessió d'investidura ha servit per demostrar que a Espanya hi ha un "projecte alternatiu". "Els asseguro que sortiré amb la meva paraula i amb la paraula d'11 milions de votants. Els asseguro que sortiré amb la meva integritat política i personal intacta. Igualtat, llibertat i dignitat", ha dit.