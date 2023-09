El líder d'ERC, Oriol Junqueras; el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián i la diputada d'ERC Montserrat Bassa / @EP

El líder d'ERC, Oriol Junqueras , ha citat aquest dijous els seus diputats i senadors al Congrés per mantenir una reunió de treball un dia abans de la segona votació de la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, i en plenes negociacions amb el PSOE amb l'amnistia com a principal focus.

Serà a les 10.00 hores quan Junqueras presideixi aquesta reunió de treball, en què també participarà de manera telemàtica la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Posteriorment, el líder dels republicans atendrà els mitjans de comunicació.

Aquesta reunió de Junqueras amb els diputats i senadors d'ERC es produeix just un dia després del debat d'investidura de Feijóo i 24 hores abans que es produeixi la segona votació, que previsiblement perdrà el líder dels populars.

I davant aquest escenari, ERC està negociant amb PSOE i Sumar una possible llei d'amnistia, que, segons han anat declarant diversos dirigents independentistes, seria el primer pas per aconseguir un referèndum.

De fet, al debat d'investidura de Feijóo, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , va llançar un missatge a Sánchez en aquestes negociacions: "Una amnistia pels fets de l'1 d'octubre del 2017 ha d'establir les bases perquè es produeixi un nou 1-O".

L'última vegada que Junqueras va ser al Congrés va ser en el debat de la reforma del Reglament per permetre l' ús de les llengües cooficials a la Cambra Baixa, on va assegurar davant dels periodistes que l'amnistia ja estava pactada amb el PSOE a les negociacions per la conformació de la Taula del Congrés.