El PSOE espera que la sessió d?investidura del president del Govern en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez , es produeixi a partir de la segona quinzena d?octubre, encara que la data encara està per tancar, ja que depèn dels acords amb altres formacions, principalment amb l'independentisme català.

Un dels suports amb què compten a la direcció socialista és el de Coalició Canària , tot i que aquesta formació va votar a favor del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo en la votació d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats.

El líder popular, no obstant, no va aconseguir la majoria necessària i tampoc ho aconseguirà en la segona votació que es durà a terme en 48 hores. A partir d'aquell moment, serà el torn de Sánchez que intentarà aglutinar els suports per seguir a la Moncloa. De fet, el seu partit té previst incrementar els contactes amb la resta de formacions a partir d'aquell moment, segons traslladen diverses fonts del PSOE i de Moncloa que sostenen que a partir de divendres "s'obre una nova etapa".

QUAN ÉS LA POSSIBLE INVESTIDURAT PEDRO SÁNCHEZ?

Quan és la possible investidura de Pedro Sánchez? Així, un dels principals dirigents del PSOE considera que seria molt ajustat anar a una sessió d'investidura abans del pont del Pilar, el 12 d'octubre i per tant s'hauria de celebrar com a mínim a la segona meitat del mes.

El cronòmetre per evitar que es dissolguin les Cambres i hi hagi noves eleccions ja està en marxa i hi ha d'haver nou president abans de dos mesos després de la primera votació, és a dir abans del 27 de novembre.

A les files socialistes eviten concretar més sobre la data de l'elecció de Sánchez, però recorden que no en depèn únicament sinó que necessiten assolir acords amb altres formacions. Principalment han de tancar un pacte amb Junts, el partit de l?expresident català Carles Puigdemont, que exigeix una amnistia als encausats pel procés.

L'encaix de la investidura no és senzill, la setmana que ve --4 i 5 d'octubre-- Sánchez serà a Granada per participar a la reunió de la Comunitat Política Europea i la reunió informal dels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea. A més, el 31 d'octubre serà la jura de la Constitució de la Princesa Leonor, però, segons indiquen, aquest acte no condicionarà la data de la investidura.

ENCÀRREC DEL REI I REUNIONS FORMALS

Fins ara al PSOE han evitat pronunciar-se sobre una hipotètica amnistia, sota l'argument que era el moment de la investidura de Feijóo. Tot i això, en les últimes setmanes han estat insistint que una vegada es confirmés el seu fracàs, seria el torn de Sánchez i en aquell moment donarien les explicacions oportunes.

Per tant, segons assenyalen destacats dirigents socialistes a partir d'aquest divendres --després de la segona votació a Feijóo i la confirmació del fracàs de la seva investidura-- comença una nova etapa i els socialistes incrementaran els seus contactes i intercanvis amb la resta de forces polítiques per a amarrar els suports necessaris. En tot cas, necessiten, esperaran l'encàrrec del Rei per fer les reunions formals.

Divendres mateix està previst que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, es traslladi a La Zarzuela per comunicar al Rei que la investidura no ha tirat endavant ia continuació el monarca obrirà una nova ronda de contactes amb els líders polítics. Aquesta podria fer-se entre dilluns i dimarts de la setmana que ve i culminaria amb la designació de Sánchez com a candidat.

SÁNCHEZ ESTÀ "SERE" I COMPAREIXÀ A MONCLOA

Les explicacions de Sánchez, que s'han ajornat durant tot el mes, es poden anar produint en diferents moments, segons llisquen fonts del seu entorn. Referent a això, confirmen que després de la designació del Rei, el president en funcions compareixerà a Moncloa.

A més, tal com recorden, té diverses intervencions els propers dies, en què es poden anar coneixent més detalls dels plans del Govern respecte als acords d'investidura i l'amnistia. Aquest dissabte Sánchez serà a La Rinconada (Sevilla) en un acte de partit i la setmana que ve se sotmetrà a les preguntes dels mitjans en una roda de premsa a Granada.

Les fonts consultades assenyalen a més que Sánchez està "serè" davant els dies que té al davant i després de dos dies d'investidura en què ha guardat silenci, ja que va declinar contestar Feijóo a la seva investidura i va delegar aquesta tasca al diputat i exalcalde de Valladolid, Óscar Puente.

L'AGENDA CANÀRIA

Tot i que el principal escull perquè Sánchez segueixi a La Moncloa són els partits independentistes i en particular Junts, el PSOE necessita tancar acords amb més partits. Un d'ells és Coalició Canària, que podria donar suport al PSOE malgrat haver votat Feijóo aquest dimecres.

Al PSOE donen per fet que comptaran amb el vot favorable d'aquest partit i asseguren que l'"agenda canària" tirarà endavant, en referència al conjunt de mesures que Coalició Canària posa com a condició per lliurar els vots.

En aquest sentit, fonts de Coalició Canària apunten que el seu vot també està condicionat a la posició que finalment adopti el PSOE sobre l'amnistia i, per tant, "quan parlin amb claredat" decidiran el sentit del seu vot. Assenyalen a més que no han tornat a parlar amb els socialistes des de les negociacions per a la Constitució de la Mesa del Congrés, a l'agost.