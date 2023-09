El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa.

El PSC, per la seva banda, sotmetrà a votació una proposta en què demana "diàleg a favor de la convivència", i aquest dijous ha confirmat que "no donarà suport" a cap resolució sobre l'amnistia que hagin plantejat altres grups a la cambra, i hi votarà en contra.

Els socialistes catalans, parlen de "prudència, paciència i discreció" de cara a les negociacions per a la investidura del president Pedro Sánchez, que s'intensificaran després de la fagida investidura del popular Núñez Feijóo.

La proposta dels socialistes no parla d'amnistia pero sí "d'avançar amb coherència" a través del diàleg, "pel camí del retrobament" i "en el marc de la Constitució". Per això, rebutgen qualsevol estratègia de "confrontació divisió o polarització" i demanen "reconèixer la pluralitat de la societat".



La discussió d'aquests dies ha girat al voltant de l'amnistia, condició de mínims que l'independentisme posa al PSOE si vol revalidar la presidencia del govern de l'Estat. ERC, Junts i la CUP no han presentat cap proposta de resolució conjunta sobre una eventual llei que posi fi a la repressió. Llavors el PSC, en la línia de la discreció es limita a proposar "diàleg" per avançar en la resolució del conflicte.