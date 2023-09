EuropaPress 5420551 expresident generalitat eurodiputat junts carles puigdemont ofereix roda 1

El Tribunal europeu (TEDH) entén així que l'any 2022 el Tribunal Constitucional va reconèixer el líder de Junts com a eurodiputat i que, ja no pot al·legar Carles Puigdemont des d'aleshores cap vulneració de drets. En la resolució, el jutge Peeter Roosma ha precisat que ha declarat inadmissible la demanda perquè considera que el líder independentista "ja ha obtingut un reconeixement de qualsevol presumpta violació" de drets i una "reparació adequada".



El TEDH en una resolució notificada al juliol, és a dir fa gairebé dos mesos, es refereix amb "reparació" a una resolució dictada el novembre del 2022 on el Tribunal Constitucional reconeixia que Puigdemont gaudia de la seva condició d'eurodiputat des del 2019.



Així doncs, el TEDH ha conclòs que l'expresident de la Generalitat "ja no pot afirmar que és víctima d'una violació del Conveni" Europeu de Drets Humans o dels seus Protocols i la decisió és "definitiva" i no pot ser objecte de recurs algun.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JA HAVA RECONEGUT A PUIGDEMONT COM EURODIPUTAT MALGRAT LES SEVES AL·LEGACIONS DAVANT DEL TRIBUNAL EUROPEU



Va ser el 15 de novembre passat quan el Constitucional va reconèixer el líder de Junts com a eurodiputat. Els magistrats van desestimar el recurs d'empara que va presentar contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de no incloure'l el 2019 en la relació de diputats electes al Parlament Europeu com a conseqüència de no haver prestat presencialment acatament a la Constitució després de les eleccions celebrades el 26 de maig d?aquell any.

El TC va recalcar llavors que tots dos exercien lliurement les seves funcions com a eurodiputats i que no hi havia vulneració de cap dret. Va insistir que 11 mesos abans que presentés el recurs d'empara el Parlament Europeu va acceptar la seva elecció com a diputats europeus amb efecte retroactiu i que ja exercia plenament els seus drets.

Així, el Ple del tribunal de garanties europeu subratlla en la sentència que encara abans d'acudir al procés d'empara, Puigdemont i Comín van obtenir 'de facto' la satisfacció extraprocessal de les seves pretensions de restabliment o preservació dels drets fonamentals denunciats, per la qual cosa la seva eventual lesió no perviu.