El Tribunal de Comptes ha detectat que fins a quatre formacions polítiques -- Vox, Més País, Més per Mallonca i el PDeCAT -- han incomplert la llei en matèria de donacions, cosa que podria desembocar en la imposició de multes.

Així consta als dos informes de fiscalització sobre la comptabilitat dels partits polítics corresponents als anys 2018 i 2019 que acaba d'aprovar el Ple de l'òrgan que presideix Enriqueta Chicano.

En concret, l'informe recull determinats incompliments susceptibles de sanció previstos a l'article 17 de la Llei Orgànica sobre Finançament de Partits Polítics, infraccions que podrien ser sancionables en via administrativa pel Tribunal de Comptes després dels procediments corresponents.

Segons la comunicació del Tribunal, recollida per Europa Press, a formació que lidera Íñigo Errejón va incomplir la llei en acceptar donacions de persones jurídiques; Més per Mallorca, el PDeCAT i Vox, per acceptar donacions finalistes, i els de Santiago Abascal també per acceptar donacions no identificades.