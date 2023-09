Arxiu - L'alcalde de Madrid i candidat del PP a la reelecció, José Luis Martínez-Almeida, ofereix declaracions als mitjans

El regidor del PSOE Daniel Viondi ha estat expulsat aquest dijous del Ple de l'Ajuntament de Madrid després que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , l'acusés de “tocar-li la cara tres vegades”.

"És un violent en els plens, no els ho permetré ", ha expressat l'alcalde, que ha recordat que ja va ser expulsat d'un altre ple per dir que "arrencaria el cap" a un diputat a l'Assemblea de Madrid.

Almeida, visiblement enfadat, li ha exigit que no li torni "a tocar la cara mai" i el president del Ple, Borja Fanjul, després de tres avisos, l'ha expulsat de la Cambra.

Després, el delegat d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat, Borja Carabante, ha exigit a la portaveu del PSOE, Reyes Maroto , que demani l'acta de regidor de Viondi perquè el seu comportament és "incompatible amb la condició de regidor", que li expulsi i el suspengui de militància.

"No hi pot haver amenaces de violència perquè sinó no podrem contraposar idees. Hem de ser exemplars en el nostre comportament", ha destacat Carabante, que ha assegurat que no hi cap al Ple l'actitud "amenaçant, violenta i macarra".