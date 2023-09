L' Associació de Fiscals (AF) , la majoritària a la carrera fiscal, ha enviat una carta als comissaris europeus Vera Jourová i Didier Reynders en què demana que, si finalment s'aprova una amnistia al 'procés', la UE intervingui per a "garantir el compliment dels estàndards europeus" a Espanya, apuntant fins i tot al procediment sancionador que s'ha activat amb Hongria i Polònia .

Arxiu - L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.

La carta, que fonts comunitàries confirmen que s'ha rebut a Brussel·les, exposa que, "si es concedeix aquesta amnistia, s'estaria posant en qüestió tota l'arquitectura jurídic institucional i, en definitiva, l'Estat de Dret a Espanya". "El que exigiria, al nostre parer, la intervenció dels òrgans corresponents de la Unió Europea, a fi de garantir el compliment dels estàndards europeus en aquesta matèria", diu l'AF.

I això, assenyala, "sense descartar el que disposa l'article 7, en relació amb l'article 2, del Tractat de la Unió Europea (TUE)", que preveu la possibilitat que "se suspenguin determinats drets derivats de l'aplicació dels tractats a l'Estat membre de què es tracti, inclosos els drets de vot" , si es constata "un risc clar de violació greu" dels principis i valors comunitaris.

Les fonts comunitàries subratllen que l'article 7 no s'activa de manera preventiva, així com que fins ara als informes anuals no s'ha identificat cap risc sistèmic per a la democràcia a Espanya.

L'AF també sol·licita que, en aquest escenari, "es ponderi l'aplicació del Reglament (UE) 2020/2092 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2020 sobre un règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la UE, en virtut del que disposa l'article 1 del mateix", que al·ludeix a casos de "vulneració dels principis de l'Estat de Dret dels estats membres".

Tot i això, l'AF urgeix els comissaris europeus a instar primer Espanya que "s'abstingui de promoure una llei d'amnistia com la pretesa, en entendre que posa en situació de greu risc l'Estat de Dret a Espanya per ser contrària als principis de separació de poders i d'independència judicial i, per tant, per trencar alguns dels valors essencials de la UE”.

ALTRES PAÏSOS EUROPEUS



L'AF dibuixa a la vicepresidenta de la Comissió Europea i al comissari de Justícia el panorama polític a Espanya, explicant que l'expresident català Carles Puigdemont exigeix una amnistia dels fets que van portar el referèndum independentista de l'1-O a canvi dels vots de Junts a la investidura. "Aquesta condició ha estat expressament descartada" pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no així pel president del Govern, Pedro Sánchez, destaca.

"Segons aquesta associació, i al marge de consideracions de caràcter estrictament polític, la concessió d'aquesta amnistia suposaria la fallida de l'Estat de Dret a Espanya i, per tant, dels valors i principis que fonamenten la Unió Europea", indica la missiva, datada el 24 de setembre.

L'AF desgrana les raons que el porten a aquesta conclusió començant perquè "la Constitució Espanyola (CE) no esmenta l'amnistia al seu articulat", cosa que apunta que "és utilitzat pels partidaris d'aquesta mesura com una habilitació per a la seva aprovació" , si bé respon que "no tot el que no està prohibit expressament a la CE està necessàriament permès".

De fet, recalca que "les Corts Constituents van rebutjar expressament dues esmenes a l'esborrany del text constitucional en què es pretenia introduir l'amnistia com a potestat del Poder Legislatiu en l'exercici del dret de gràcia".

Acudeix al dret comparat per posar en relleu que "les Constitucions de Portugal, França i Itàlia atribueixen a les seves assemblees legislatives la potestat d'aprovar amnisties o lleis d'amnistia, cosa que no passa a Espanya".

En el cas de Berlín, manifesta que "el silenci de la Llei Fonamental de Bonn va ser interpretat com a permissiu pel seu Tribunal Constitucional (...), però a Alemanya no hi ha una prohibició d'indults generals ni es van rebutjar expressament esmenes que pretenien introduir la amnistia entre les potestats de les càmeres representatives de la sobirania popular".

"FALLIDA" EL "VALOR JUSTÍCIA"



Per a l'AF, l'argument "decisiu" és que "l'amnistia plantejada suposa la fallida d'un dels principis que configuren tot Estat de Dret, com és el valor Justícia, expressat a través del principi de separació de poders, reconegut a l'article 117 CE, que atribueix en exclusiva l'exercici de la potestat jurisdiccional als jutges i magistrats integrants del Poder Judicial”.

L'AF afirma que "amb la concessió d'aquesta amnistia es desapodera els jutges de la facultat per perseguir i enjudiciar delictes, i per executar les penes imposades", i per això defensa que "es tracta, sens dubte, d'una ingerència d'un poder de l'Estat (Legislatiu) sobre les competències d'un altre poder de l'Estat (Judicial), cosa que requereix una habilitació constitucional expressa".

Així, sosté que "implicaria la deslegitimació de l'actuació del Poder Judicial" , ja que "l'Estat estaria reconeixent que les condemnes ja imposades, o els procediments en tramitació, no s'haurien d'haver produït"; així com la legitimació de les conductes ja enjudiciades o pendents d'enjudiciament, "legitimitat (que) va ser expressament descartada no només pel Tribunal Suprem, sinó també pel Tribunal Constitucional".

Al fil, recorda que el TC es va pronunciar sobre l'amnistia concedida el 1977, "que tenia per finalitat contribuir a la reconciliació nacional necessària per superar la dictadura franquista i avançar cap a un veritable Estat social i democràtic de Dret". "Aquesta amnistia, que va ser absolutament decisiva per culminar l'exitosa i admirada transició política espanyola, responia a un 'ideal de Justícia'", emfatitza citant una de les sentències del TC.

"PURA CONVENIÈNCIA POLÍTICA"



L'Associació de Fiscals posa èmfasi que "l'amnistia que ara es planteja res no té a veure amb aquests lloables fins" , perquè "no obeeix a raons de Justícia, sinó de pura conveniència política, per obtenir uns suports per a una investidura, i sense que els possibles amnistiats es comprometin a no reiterar la conducta, que ara es consideraria legítima”.

A parer seu, "el cas és particularment greu pel fet que els vots dels beneficiats per l'amnistia són absolutament necessaris perquè aquesta s'aprovi". "Es tracta, per tant, d'una 'autoamnistia', que beneficia no només els amnistiats, sinó també qui accedeix a la seva tramitació i aprovació, que es converteix així en president del Govern".

A això afegeix que “llança un inequívoc missatge discriminatori, ja que converteix determinades persones en immunes a qualsevol actuació judicial, en detriment d'altres que cometin els mateixos fets, que segueixen sent delictius per a la resta dels ciutadans que no defensin els postulats independentistes , amb la consegüent fallida dels principis d'igualtat davant de la llei i de seguretat jurídica".

En la mateixa línia, adverteix que "l'amnistia pot vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva de totes les persones físiques i jurídiques que s'hagin vist perjudicades per aquests delictes".

"La qual cosa és d'una gravetat particular en el cas dels delictes de malversació de cabals públics, tant des de la perspectiva dels principis de prevenció general i especial del Dret Penal, com des d'un dels objectius prioritaris de la UE com és la lluita decidida contra el fenomen de la corrupció", recalca.