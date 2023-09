El PSOE i el PSC han advertit aquest dijous que amb un referèndum, tal com han exigit Junts i ERC per recolzar la investidura de Pedro Sánchez, "no hi ha avenç possible" i han insistit en la seva voluntat d'"apostar pel diàleg com la única manera de garantir el progrés i la convivència” a Catalunya.

Arxiu - (ID) El líder del PSC, Salvador Illa; el secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez; i el candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona Jaume Collboni; - Kike Racó - Europa Press - Arxiu

En un comunicat, els socialistes han tornat a posar el focus en el diàleg que, segons ell, "ha de servir per superar la divisió i no per aprofundir en la ruptura i la discòrdia que tanta tensió va generar de forma estèril a Catalunya ia la resta d'Espanya”. "Per aquest camí, no hi ha avenç possible", han conclòs.

Així, des del PSOE i el PSC han assenyalat que el camí és "el de la convivència i la cohesió, l'entesa i el progrés econòmic i social de Catalunya i la resta d'Espanya". "Sempre dins de la Constitució", han apuntat.

Finalment, el PSOE i el PSC han conclòs el comunicat recalcant que a les darreres eleccions generals, la societat catalana en particular, i l'espanyola en conjunt, "han apostat de manera àmplia per un govern progressista que continuï el camí de diàleg, acords i concòrdia iniciada fa quatre anys, i no per mirar el pitjor passat sinó per continuar construint junts un futur millor”.

Així s'han pronunciat els socialistes després que ERC i Junts hagin pactat una proposta de resolució per al Debat de Política General (DPG) que insta el Parlament a donar el seu aval que els partits catalans no donin suport a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez , si "no es compromet a treballar per fer efectives les condicions" per celebrar un referèndum.

En el discurs inicial del Debat de Política General, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va instar Sánchez a fixar les bases per celebrar un referèndum la propera legislatura i va defensar posar sobre la taula aquesta condició a la negociació.

En la proposta conjunta, els republicans i Junts defensen que la resolució del conflicte polític a Catalunya "passa per la via política i democràtica" , i demanen el suport de la Cambra catalana a un referèndum d'independència. "D'aquesta manera, el mandat que va sortir del referèndum del Primer d'Octubre del 2017 podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l'Estat", segueix el text.

D'altra banda, ERC, Junts i la CUP han transaccionat una proposta que recolza una llei d'amnistia per als processats en causes "en relació amb la defensa del dret a l'autodeterminació".

"El Parlament de Catalunya defensa la necessitat d´una llei d´amnistia per deixar sense efecte el que s´havia tipificat com a infracció penal o administrativa, en relació a la defensa de l´exercici del dret al´autodeterminació de Catalunya", diu el text, seguint la proposta inicial dERC.

Tot seguit, i tal com defensava la CUP, el text reclama partir de la proposició de llei registrada el 2020 al Congrés dels Diputats per CUP, ERC i Junts amb el suport d'entitats catalanes, i que la Mesa de la Cambra baixa no va admetre.