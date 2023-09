El director general de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 20230 , Sergio García Torres, ha celebrat l'entrada en vigor aquest divendres, 29 de setembre, de la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels animals, una norma que li ha suposat un cost personal elevat, però amb la qual està més que satisfet en considerar que suposa un abans i un després en la relació dels humans amb els animals.

Arxiu - El director general dels Drets dels Animals, Sergio García Torres, intervé en un acte del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per retre comptes de la seva feina durant l'últim any, al Cercle de Belles Arts, a 8 d'abril - Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu

"Ha valgut la pena, encara que a nivell personal ha estat molt dur. He rebut amenaces, insults que fins i tot han obligat els equips de seguretat del Ministeri a seguir els meus moviments per valorar el risc. Però a partir de demà deixaran de sacrificar-se uns 100.000 animals a l'any i això, per mi, ja n'hi ha més que suficient", ha manifestat García Torres.

De fet, les amenaces i insults a què es refereix estan actualment en mans de la justícia . Tot i això, celebra que l'entrada en vigor parcial de la norma, "posa fi" a una tramitació de "diversos anys", primer de reunions amb "milions de col·lectius" i amb organitzacions de professionals per buscar un "text equilibrat" per a una norma que pretén "posar blanc sobre negre algunes qüestions per homogeneïtzar el territori".

"La gran satisfacció és que des de demà la norma serà una realitat i començarà el sacrifici zero i s'acabarà amb la xacra de l'abandó al nostre país", assevera.

En tot cas, considera que aquest 29 de setembre és el "punt de partida" per continuar avançant en l'ampliació del marc regulador dels drets dels animals, ja que en aquesta "primera fase" no hi ha ni els gossos de caça o de treball, els espectacles amb cetacis, entre d'altres, però el director general ha posat èmfasi que "més aviat que tard serà necessari establir normatives per a aquests animals exclosos".

A més, ha avançat que el departament de Drets dels Animals va començar a treballar des que es va aprovar la llei al Congrés dels Diputats en el desenvolupament dels aspectes normatius i reglamentaris que van quedar pendents, com ara l'elaboració d'un llistat positiu d'espècies, d'un projecte de llei de grans simis de què García Torres assegura que ja tenen un primer esborrany; el document de recomanacions sobre principis ètics i condicions de protecció animal que cal respectar en la investigació clínica veterinària, entre altres aspectes.

Així, ha apuntat que "tot està pràcticament fet, treballat i elaborat", a costa de la tramitació corresponent una vegada estigui format un nou Govern amb plenes funcions que pugui aprovar aquestes normatives.

De fet, assegura que si no s'hagués produït un avenç electoral "tot estaria ja aprovat, llest per a l'entrada en vigor de la norma".

Això no obstant, aquest divendres no podrà entrar en vigor allò que necessita desenvolupament reglamentari, com l'assegurança de responsabilitat civil, mentre no es quantifiquin les quanties de cobertura; o el curs de tinença responsable.

D'altra banda, ha indicat que les botigues de venda de gossos, gats i fures disposaran d'un any des d'aquest mateix divendres per adaptar-s'hi , ja que a partir de llavors no podran vendre ni exposar animals. No obstant, sí que podran publicitar a les seves botigues els criadors i exercir de mediació per a entre clients i criadors. També quedarà aleshores prohibida la venda per internet.

De fet, ha afirmat que hi ha botigues que ja compleixen, sense esperar que acabi el termini, amb aquesta obligació i ja han deixat de vendre animals i per passar, exclusivament, a vendre productes derivats, accessoris o alimentació per a mascotes.

HAMSTER I COBAIES, PERMESOS



García Torres ha confirmat que "sí" es podran seguir comprant hàmsters, conills, conills i algunes aus, com els periquitos o agaponis i els peixos d'aquariofília que no siguin d'espècies invasores.

Un altre dels aspectes de la norma que caldrà esperar és la creació d'un registre central que rebrà les dades dels 17 registres autonòmics respecte a animals de companyia, nuclis zoològics o entitats de protecció animal. "Ara estem treballant amb les comunitats autònomes per iniciar l'adaptació dels registres autonòmics, perquè siguin homologables" , comenta.

La norma afecta els animals de companyia però no els silvestres, els de treball i producció.

Tot i això, ha assenyalat que des de demà en cap cas els animals podran ser utilitzats en carrusels, circs o espectacles, ni estar subjectes d'una manera antinatural i, per exemple, en el cas d'un pessebre vivent o una cavalcada o desfilada, serà requerit que un veterinari comprovi que els animals es troben en condicions de benestar òptimes, no lligats i en condicions climatològiques adequades.

Respecte als circs amb animals, ha assenyalat que amb prou feines queden "quatre o cinc" i que només poden actuar amb ells a les cinc comunitats autònomes que encara ho permeten. Tot i això, assevera que en les dotze restants que ja impedeixen l'ús d'animals silvestres als seus circs, l'adaptació s'escomet quan el canvi d'alguns nombres circenses per altres. "És fàcil l'adaptació als circs", espera.

Tampoc no es podrà deixar, des de demà, a la via pública sense supervisió a cap animal, bé sigui solt o lligat i es permet, encara que no és obligatori que, a discreció del propietari de l'establiment, els gossos, gats o fures puguin entrar en aquells llocs on no es manipulin aliments.

D'altra banda, ha aclarit que l'assegurança de responsabilitat civil, un altre dels aspectes que queda de moment en suspens mentre segueixi la interinitat del Govern, no serà obligatori en els casos en què un propietari ja disposi d'una assegurança de la llar amb cobertura per a mascotes. "Entrarà en vigor quan estigui aprovat el reglament", ha precisat Garcia.

El director general ha admès que les assegurances que poden donar més problemes són les d'atenció veterinària, que no cobreixen les despeses sanitàries d'un animal ancià, davant de la responsabilitat civil que és "com la de danys a tercers del cotxe".