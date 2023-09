Pere Aragonès @ep

Els dos partits independentistes amb més vots a Catalunya continuen lluitant per veure qui controla el relat i els de Puigdemont no perden el temps. Gairebé un any després de sortir del Govern, Junts ha instat el Parlament a través d'una resolució a "constatar que persisteix la manca de confiança d'una majoria parlamentària" al Govern de Pere Aragonès . Al seu parer, això genera "debilitat, inestabilitat i falta de previsió per afrontar els reptes que té Catalunya", segons sostenen a la proposta de resolució.

"El Parlament de Catalunya constata que persisteix la manca de confiança d'una majoria parlamentària cap a l'actual Govern de la Generalitat, presidit pel president Aragonès, i que genera debilitat, inestabilitat i manca de previsió per fer front als reptes que té Catalunya ", resa el text de Junts.

DISCREPÀNCIES EN INFRASTRUCTURES

Entre ERC i Junts hi ha diverses discrepàncies, especialment en infraestructures. Sobre el Hard Rock , Junts defensa que el Govern ha d'"apostar decididament" pel projecte amb la seva tramitació urbanística i assegurar la disponibilitat dels terrenys en què s'ha d'edificar el macrocomplex turístic.

Així mateix, reclama que el Govern manifesti el suport a la Ryder Cup i "agilitzar tots aquells tràmits necessaris" per construir la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona) amb l'objectiu d'optimitzar les infraestructures que ja existeixen.

RODALIES I ENERGIA



En una altra proposta, demanen que el Govern exigeixi el traspàs de Rodalies i dels serveis d'alta velocitat Avant que passen per Catalunya , juntament amb la "transferència del finançament necessari" per a la gestió dels serveis ferroviaris.

També sol·liciten aprovar noves instal·lacions d'energia renovable seguint la normativa europea, perquè "el subministrament elèctric del país no depengui de la importació d'electricitat renovable d'altres territoris a través de línies elèctriques de molt alta tensió (MAT)", així com frenar els projectes de MAT en marxa.

SEQUERA



Davant la sequera, els de Puigdemont defensen "reconduir" les ajudes previstes a la llei de mesures urgents contra la sequera als criteris recollits a la normativa, i publicar un seguiment d'inversions previstes --per exemple, la dessalinitzadora de la Tordera (Girona) ) i la regeneració d'aigua a Reus (Tarragona)--.

En aquest mateix àmbit, insta el Parlament a demanar a l'Estat la "delegació a la Generalitat de les competències hídriques plenes", incloent-hi les conques que ara controla la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).