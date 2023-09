El líder del PSC, Salvador Illa / @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat pactar un referèndum amb els partits independentistes catalans per investir el president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i ha advertit: “Si cal tornar a anar a eleccions, anirem”.

"Si cal tornar a anar a eleccions, anirem i que la ciutadania esculli, però el camí de la divisió i de la ruptura és un camí sense recorregut per part dels socialistes catalans", ha recalcat en una entrevista a Rac 1.

En aquesta línia, també ha sostingut que els partits tenen una "obligació d'evitar una repetició electoral a Espanya", que el seu partit ha explicat els camins que poden recórrer i els que no --textualment-- i que faran tots els esforços dins els seus límits.

Ha advocat per "pensar primer al país que al propi espai polític" i per treballar amb discreció i amb ofici polític respecte a les negociacions del PSOE amb Junts i ERC per a la investidura.

DIVERSOS DIES NEGOCIANT

"És evident que les negociacions ja fa dies que duren, però som als inicis, encara queden dies", ha explicat Illa, que també ha destacat que encara cal veure com s'acaba la votació d'aquest divendres de l'intent d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una altra entrevista aquest divendres a la Ser , Illa ha apuntat que els socialistes estan disposats a explorar les possibilitats existents per a la investidura "amb una evolució coherent" de les polítiques dutes a terme pel PSOE la legislatura passada.

Alhora, ha reiterat que aquestes polítiques han d'estar dins del marc de la Constitució i fora del qual qualifica com el "camí d'aprofundir en la ruptura i la divisió", en referència a un eventual referèndum, un camí on no hi seran els socialistes, textualment .

Ha criticat les "curses" que veu en alguns espais polítics per fer-se la foto abans que ningú, en les seves paraules, i ha demanat recórrer el camí, segons ell, marcat pels resultat de les eleccions del 23J.