Oscar Pont PSOE Valladolid

Un aldarull entre l'exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, i un passatger d'un AVE amb destinació Madrid ha endarrerit fins a 45 minuts la sortida del tren. El personal de seguretat de l'estació va trucar a la Policia Nacional després de l'enrenou causat entre el diputat Puente i un passatger.

Diversos agents es van personar, però van deixar que el passatger ja viatgés a l'arribada a la capital, va tornar a increpar el diputat socialista. Alguns passatgers van donar voluntàriament les dades als agents per testificar, igual que la interventora del tren. El mateix Puente ha confirmat que interposarà denúncia a la Comissaria del Congrés dels Diputats.



A causa de tot el tren s'ha endarrerit uns 45 minuts i ha reprès la seva marxa cap a Madrid quan ha intervingut la Policia Nacional a la refega entre Puente i el passatger del mateix tren.



Óscar Puente es dirigia a Madrid des de Valladolid per a la segona sessió de la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo . El diputat socialista va intervenir dimarts passat en resposta al candidat en lloc de fer-ho el president del Govern, Pedro Sánchez, o el portaveu socialistes, Patxi López.

La intervenció de Puente va ser una sorpresa per a gairebé tots al Congrés. Primer per la no participació de López a Sánchez, a qui acusen d'esmunyedís. I, segon, pel dur del seu discurs. Ell mateix diputat per Valladolid va admetre a xarxes que si és "un rottweiler".