@EP

El Parlament ha avalat aquest divendres condicionar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez , que "es comprometi a treballar per fer efectives les condicions" per celebrar un referèndum d'independència de Catalunya, amb 64 vots a favor, 54 en contra i 9 abstencions .

Així ho recull una resolució presentada per ERC i Junts i aprovada a la votació final del Debat de Política General (DPG) amb el suport d'aquests grups, l'abstenció de la CUP i el vot en contra de PSC, comuns, PP i Vox - -Cs no ha votat en protesta per la seva admissió a tràmit--.

El document, que Junts i ERC van tancar aquest dijous a última hora, reafirma la voluntat de la Cambra de resoldre el conflicte català per la via política i democràtica i insta el Govern a "fer totes les accions oportunes" per aconseguir el referèndum.

Amb això --segueix la resolució-- "el mandat que va sortir del referèndum del Primer d'Octubre del 2017 podrà ser substituït per un nou referèndum acordat amb l'Estat".

La proposta de Junts i ERC ha generat malestar a les files socialistes, segons fonts del grup parlamentari, que insisteix a reclamar discreció i prudència en relació amb les negociacions per a la investidura.

De fet, hores després que es fes pública la proposta d'ERC i Junts per condicionar la investidura al referèndum, el PSOE i el PSC van avisar en un comunicat conjunt que "no hi ha avenç possible" per aquest camí.

LA PROPOSTA DE LA CUP

D'altra banda, ia proposta de la CUP, el Parlament ha aprovat una altra resolució que situa les institucions catalanes i la mobilització com a "única garantia" democràtica per avançar en la ruptura --diu el text-- que va suposar l'1-O i en un marc de negociació internacional.

La Cambra catalana ha rebutjat, en canvi, "no cooperar en l'estabilització de les institucions de l'Estat fins que no reconegui" l'autodeterminació, una iniciativa de la CUP que ha donat suport a Junts, mentre que ERC s'ha abstingut.

SUPORT A UNA AMNISTIA

El Parlament també ha expressat el suport a una amnistia als encausats pel procés independentista en una resolució registrada per ERC, Junts i la CUP, amb el vot a favor d'aquests grups i dels comuns, i en contra de PSC, Vox i PP --aquí Cs tampoc no ha votat--.

El text, que ha prosperat amb 80 a favor, 47 en contra i sis diputats que no han votat, demana partir de la proposició de llei per a una amnistia que ERC, la CUP i Junts van registrar el 2020 al Congrés amb el suport d'entitats catalanes, i que va ser inadmesa a tràmit per la Mesa de la Cambra baixa.

Així, el Parlament ha reclamat per incloure a l'amnistia "totes les persones represaliades per motius polítics en aquesta causa en defensa de drets i llibertats en el context del conflicte social i polític", com demanava la CUP.

PROPOSTES DE COMUNS I PSC

En canvi, la Cambra catalana ha rebutjat la proposta dels comuns per avalar l'amnistia per tal de "tancar definitivament la judicialització del conflicte", tot i que ha avalat la part del text que defensava avançar a l'autogovern.

La proposta dels comuns sobre l'amnistia ha rebut el suport d'ERC, mentre que Junts s'ha abstingut i la resta de forces, incloent-hi la CUP, hi han votat en contra.

Tampoc ha prosperat la proposta de resolució del PSC que demanava avançar a través del "diàleg al camí del retrobament", rebutjant estratègies de divisió i reconeixent que la societat catalana, i que només han donat suport als comuns. Així mateix, el Parlament ha rebutjat les propostes de Cs, Vox i el PP contra l'amnistia.