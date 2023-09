La secretària general i portaveu del Partit Popular (PP), Cuca Gamarra, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El president del Partit Popular i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat aquest divendres la porta a una possible abstenció del PP perquè governi el socialista Pedro Sánchez i ha avisat que ara només queden dues "sortides" que no són "honroses": "el Govern de la mentida" o "una repetició electoral".

"Ja no hi ha possibilitat de triomf per a cap candidat, encara que aconsegueixi la Presidència, perquè no hi ha cap èxit possible en l'engany ", ha avisat Feijóo Sánchez, a qui ha reptat de nou a no amagar-se i aclarir des de la tribuna del Congrés si és a favor de l'amnistia i el referèndum. "¿Amnistia sí o no? Jo dic no. ¿Referèndum sí o no? Jo dic no. I vostè, senyor Sánchez?", li ha interpel·lat.

Feijóo ha afirmat que apel·lar a la "coherència" i "consciència" dels diputats del PSOE no és apel·lar al transfuguisme sinó "a la integritat personal i política". "Els he ofert la possibilitat que s'abstinguessin sense haver de renunciar-hi. Li adverteixo que no admetrem el cinisme que ens demanin després vostès a nosaltres el que vostès es neguen a fer ara amb el partit més votat dels espanyols . El cinisme, un altre pas més del cinisme, ja no”, ha proclamat.

FOTO DE FAMÍLIA AMB ELS SEUS DIPUTATS I SENADORS



Tot i això, algunes veus del PP sí que són partidaris d'aquesta abstenció. Així, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advocat per l'abstenció del PP davant una investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, perquè els socialistes no governi amb "comunistes, independentistes i filoterroristes".

Feijóo, que ha estat rebut amb els seus parlamentaris dempeus a l'arribada a l'hemicicle, ha participat prèviament en una fotografia conjunta amb els diputats i senadors del Grup Popular a les escales del Palau de les Corts.