El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo / @EP

No ha saltat la sorpresa al Congrés dels Diputats i Alberto Núñez Feijóo , el líder del Partit Popular i el fins ara candidat a la presidència del Govern, ha fracassat en la segona votació, per la qual cosa posa punt final al seu intent de convertir-se en el nou president d'Espanya durant la legislatura següent.

Dels 350 diputats, 172 han votat 'sí', mentre que 177 han dit que 'no' i un s'ha considerat nul. Per a aquesta segona ronda no es necessitava la majoria absoluta, només que guanyessin els 'síes' als 'noes', cosa que no ha passat, tal com es preveia.

Alberto Núñez Feijóo ha sumat 172 vots del PP (137 diputats), Vox (33), Coalició Canària (1) i UPN (1), davant dels 178 'noes' que han sumat PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (6) Bildu (6), PNB (5) i BNG (1). El vot de l'independentista Eduard Pujol (Junts), que va dir sí i després no, s'ha considerat nul

En el seu discurs, Feijóo ja va deixar clar que acceptava la derrota en advertir Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, que el PP no s'abstindria si el Rei el nomenés candidat per a la investidura: "No ens demanin el que vostès es neguen a fer ".

Confirmat el rebuig de la candidatura del líder del PP, la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol , es desplaçarà al Palau de la Zarzuela per informar el cap de l'Estat del resultat i el previsible és que el Rei convoqui una nova ronda de consultes setmana que ve per proposar un altre candidat, que previsiblement serà el segon més votat el 23J, Pedro Sánchez, cap de llista del PSOE.