L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha carregat aquest divendres contra una eventual aprovació d'una amnistia a Espanya per als líders del 'procés' català, perquè és "una esmena a la totalitat a aspectes que van units a una democràcia liberal: la igualtat i el Estat de dret".

Així de contundent --encara que ho ha intentat evitar-- s'ha mostrat en la seva primera intervenció en un diàleg amb l'expresident de Xile Sebastián Piñera moderat per l'exministra d'Afers Estrangers Trinidad Jiménez, a la segona jornada del Fòrum La Toja-Vínculo Atlántico, celebrat fins aquest dissabte a l'Illa da Toxa, a O Grove (Pontevedra). Entre el públic han estat, entre d'altres, el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, i l'exministra d'Ocupació Fátima Báñez.

Si bé no ha volgut aturar-se especialment a la "famosa amnistia", perquè "desconeix les intencions de qui ho pugui fer" , Rajoy sí que ha advertit que seria un atac davant la "igualtat" i l'"Estat de dret".

L'expresident ho ha vinculat amb el populisme, que "és contagiós", i ha advertit que "cal anar amb compte amb les males companyies, perquè solen ser molt perilloses en totes les facetes de la vida i porten a prendre decisions impròpies de les democràcies liberals".

"Per no entrar en detalls, parlaré d'una decisió que no ens consta que s'hagi pres (l'amnistia) però que a mi em posa molt nerviós. Una decisió que és conseqüència d'aliar-se amb qui no s'havia d'aliar", ha recalcat Rajoy.

Alhora, al llarg de les seves successives intervencions, Rajoy ha fet una crida a assolir "consensos" perquè hi ha "grans decisions que han de ser acordades", com --segons els exemples que ha posat-- la Constitució espanyola, la Unió Europea i com es va fer "gairebé sempre" en política exterior.

GOVERNANÇA INTERNACIONAL



El col·loqui entre tots dos exmandataris ha comptat amb una intervenció inicial de l'exministra Trinidad Jiméndez, que ha introduït el marc internacional actual: transició digital i verda, pandèmia de la covid, la invasió russa d'Ucraïna i crisis migratòries.

En aquest context, Rajoy ha reflexionat sobre "la velocitat a què es produeixen els esdeveniments" que ha enumerat Jiménez i, tant per al context europeu com mundial, ha afirmat que "el sistema per garantir la convivència és la democràcia", més concretament la "liberal".

Per a l'expresident del Govern, el "primer desafiament" a què s'enfronta el món és "preservar la democràcia liberal" com a "millor sistema polític per ordenar la convivència".

Així mateix, no ha tingut dubtes en esmentar com a "enemics" la Xina i Rússia. Al gegant asiàtic, pel seu "capitalisme antidemocràtic sense protecció social"; ia Rússia, un actor "bastant incòmode" en el context internacional.

També ha carregat contra els nacionalismes i els populismes que "en molts casos" sorgeixen i governen les democràcies, però "prenen decisions i fan propostes força poc democràtiques". Un dels exemples ha estat el Brexit.

"El principal problema al món, ¡i mirin vostès que hi ha problemes!, és que és urgent reforçar les democràcies liberals, per raons de valors i de benestar de la gent", ha dit Rajoy, en una de les seves habituals intervencions carregades de humor i petits xafardells.

PINYERA LAMENTA LA FALTA DE "COGOVERNANÇA"



També ha pres la paraula Sebastián Piñera, primer per apuntar al risc de “col·lapse climàtic” com un dels principals problemes a nivell mundial. Es tracta, ha insistit, en un desafiament no per al planeta, perquè la Terra "hi ha des de fa 4.600 milions d'anys", sinó "per a la humanitat".

En aquesta conjuntura, ha criticat com no hi ha "cogovernança" per a aquests reptes, tal com també es va demostrar amb la pandèmia de la covid-19 i amb els moviments migratoris.

Així mateix, l'expresident xilè ha alertat de com la democràcia i la llibertat "estan en reculada al món sencer". "I a Amèrica Llatina, més encara", ha afegit, per qualificar de "dictatures" estats com Cuba, Nicaragua i Veneçuela; i per assenyalar les "grans reculades democràtiques" d'Argentina, Colòmbia, Perú, Bolívia i Mèxic.

Piñera també ha censurat la "dolenta qualitat de la política", que "complexitza molt la governança", i ha lamentat el to del debat d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrat aquesta setmana al Congrés dels Diputats.

"CARREGU-SE ALS POBRES"



Rajoy ha coincidit amb aquesta lectura política i, en clau econòmica, ha demanat "respecte a l'empresari" ia la "cultura empresarial".

"No podem estar amb la milonga dels rics i els pobres una altra vegada" , ha assenyalat, per apel·lar des de les administracions a fer "la vida més fàcil als que creen benestar i riquesa" ia "no enfrontar absurdament" la població.

En aquell moment, una frase amb ironia ha aconseguit despertar el riure de les desenes d'allà presents: "Deixeu de dir de carregar-se als rics. Carregueu-vos als pobres, cony, feu-los rics! Sense cap dubte, això és un repte per a qualsevol govern".