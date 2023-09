El ple del Parlament ha aprovat aquest divendres una proposta de resolució del PSC-Units per Avançar que insta el Govern a constituir abans que s'acabi aquest 2023 la comissió tècnica Generalitat-Govern per abordar "la necessària ampliació de la capacitat" de l' Aeroport de Barcelona -El Prat, tal com es va pactar als Pressupostos de la Generalitat, encara que ha comptat amb el 'no' d'ERC, que encapçala l'Executiu català.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i la de Junts, Mònica Sales, voten durant el Debat de Política General al Parlament

El text, aprovat en el marc del Debat de Política General (DPG), ha rebut 84 vots a favor --PSC, Junts, Vox, Cs i PP-- i 50 en contra --ERC, comuns i CUP--.

Tot i això no han prosperat propostes de resolució en el mateix sentit presentades pel PP --amb el 'sí' de PSC, Cs i PP--, i per part de Cs --amb el suport de PSC, Vox, Cs i PP --.

En sentit contrari, han caigut la proposta de resolució dels comuns que demanava aturar aquells projectes que suposin un augment significatiu del consum d'aigua, entre els quals hi ha una hipotètica ampliació de l'Aeroport de Barcelona, que ha rebut el suport de CUP i els propis comuns, i també una proposta de la CUP al mateix àmbit.

TRASPÀS DE RODALIES



El ple del DPG al Parlament també ha donat llum verda a una proposta de resolució de Junts per demanar el "traspàs integral i complet de Rodalies a Catalunya i dels serveis ferroviaris d'alta velocitat Avant" que circulen per Catalunya, que ha comptat amb el suport d'ERC, Junts, comuns i CUP i el vot contra PSC, Vox, Cs i PP.

Un altre punt de la proposta que també ha estat aprovat és l'exigència al Govern de la transferència a la Generalitat del finançament necessari per a la gestió del servei, així com el traspàs de personal, material mòbil, estacions i infraestructura, “tal com preveu el Estatut del 2006".

D'altra banda, s'ha aprovat una proposta de resolució d'ERC que inclou un punt que insta el Govern central a "complir i completar el traspàs de les competències" de Rodalies i Regionals a la Generalitat, incloent-hi el dèficit d'explotació del servei i el traspàs integral amb les infraestructures, els mitjans personals i materials vinculats a l'explotació del servei.

Aquesta proposta ha rebut el suport dels republicans i de Junts, l'abstenció de comuns i CUP i el vot en contra de PSC, Vox, Cs i PP.