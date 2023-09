La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol.

La presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, ha anunciat que esborrarà del Diari de Sessions del debat d'investidura els insults abocats contra el president Pedro Sánchez, així com el terme despectiu de piolins que ERC ha dedicat a la policia.

Va ser la portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra , qui va interrompre aquest segon Ple d'investidura per exigir a Armengol que retirés del Diari de Sessions el terme 'piolins' que la portaveu adjunta d'ERC, Teresa Jordà , havia dedicat als policies que van participar a l'operatiu per intentar impedir el referèndum il·legal del 2017.

La presidenta va acceptar la petició, però també va dir que abans d'ERC s'havien abocat "insults" contra altres institucions de l'estat com el president del Govern i va assegurar que tant les unes com les altres es trauran del Diari de Sessions.

I és que, abans d'ERC, el president de Vox, Santiago Abascal , havia afirmat que el cap de l'Executiu en funcions és "el president més corrupte de la història d'Espanya" : "Un polític amnistiant un altre polític --Carles Puigdemont-- - a canvi dels seus vots per mantenir-se en el poder, no hi pot haver un acte de corrupció més gran, no hi pot haver més desvergonyiment a la vista de tot el món", va dir.

Durant la seva intervenció, la portaveu adjunta d'ERC també va llançar crítiques a la Monarquia, i va subratllar que la "més alta" institució de l'Estat "està ocupada encara per una família de lladres i corruptes", en referència als Borbons.