El líder del PP , Alberto Núñez Feijóo , ha protagonitzat la quarta investidura fallida de la recent història democràtica després que la seva candidatura hagi rebut aquest divendres al Congrés 177 nosaltres davant de 172 sís i un vot nul. S'ha convertit així en el tercer aspirant que fracassa en el seu intent de ser investit president, després que abans ho provaren, sense èxit, el també popular Mariano Rajoy i Pedro Sánchez , aquest últim per partida doble.

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant la primera sessió del debat d'investidura del líder del PP, al Congrés dels Diputats, el 26 de setembre del 2023, a Madrid (Espanya).

El primer candidat que no va aconseguir la confiança del Congrés va ser Pedro Sánchez el març del 2016 . En aquella ocasió, després que Mariano Rajoy declinés assumir l?encàrrec, el líder del PSOE es va presentar al debat d?investidura després d?haver arribat a un acord amb el Ciutadans d?Albert Rivera.

No obstant, no va aconseguir els suports necessaris ni a la primera ni a la segona votació, cosa que no passava a Espanya des de la recuperació de la democràcia després de la dictadura franquista.

En concret, només va reunir 130 sís --de PSOE, Ciutadans i Nova Canàries-- davant dels 219 noes de la resta de l'hemicicle , amb l'excepció de CC, que es va abstenir. A la segona volta, Sánchez només va rebre un suport més, el de CC, mantenint-se inalterables els 219 noes.

Després de finalitzar el termini per a un altre intent d'investidura sense que hi hagués un nou candidat, es va procedir a la repetició d'eleccions generals, el juny del 2016. Després d'aquests comicis, en què Rajoy va aconseguir la victòria, el Rei va tornar a proposar el líder 'popular' per conformar Govern després d'arribar a acords amb ciutadans, CC, Fòrum Astúries i UPN.

Aquesta vegada Rajoy va acceptar ia principis de setembre es va sotmetre al debat d'investidura, però no va prosperar en rebre 180 noes (PSOE, Unides Podem, ERC, PNB, l'antiga CiU, Compromís, Bildu i Nova Canàries) davant de 170 sís.

L'ABSTENCIÓ QUE VA PARTIR AL PSOE



Davant l'amenaça d'una nova repetició electoral, al PSOE va obrir un cisma i van acabar optant per l'abstenció per desbloquejar la situació política i facilitar la investidura de Rajoy a la segona votació , a finals d'octubre del 2016.

En aquella crisi interna Pedro Sánchez va dimitir i va deixar el seu escó per no haver d'abstenir-se, però va tornar l'any següent guanyant les segones primàries al partit. I va accedir a la Presidència del Govern el juny del 2018 gràcies a una moció de censura contra Mariano Rajoy.

La segona investidura fallida de Sánchez va tenir lloc el juliol de 2019 , després que, després de guanyar les eleccions generals, presentés la seva candidatura sense acord amb Podem. El socialista va sumar 124 sís (PSOE i PRC) davant de 155 noes (PP, Cs Vox, ERC, Junts, CC i UPN) i 67 abstencions (Unides Podem, PNB, Compromís i Bildu).

Després d'aquesta derrota, hi va haver una repetició electoral, el novembre del 2019, que Sánchez va tornar a guanyar i després de la qual acabaria sent investit president del Govern en coalició que va subscriure amb Unides Podem.