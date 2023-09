Cataloga el referèndum com un "esquer" perquè l'amnistia sembli una mica més sensat. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participat a la clausura del Fòrum La Toja-Vínculo Atlántico aquest dissabte, un dia després de confirmar-se la seva investidura fallida al Congrés dels Diputats, i ha llançat diverses advertències sobre els acords del PSOE amb ERC i Junts perquè el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, pugui revalidar-ne el càrrec.

Feijóo, que s'ha dit "orgullós" de no arribar a la Moncloa "per ara", ha assenyalat com el referèndum pel qual aposten les formacions independentistes com a condició per investir Sánchez és només "un esquer" --perquè "no hi és" a sobre de la taula", ha assegurat-- per concloure que s'ha acceptat "una mica més assenyat", que seria una amnistia per als líders del 'procés'.

Així ho ha assenyalat durant una ponència a la jornada de cloenda del Fòrum La Toja-Vínculo Atlántico, celebrat a l'Illa da Toxa, a O Grove (Pontevedra), a la qual han assistit com a públic els expresidents d'Espanya i Xile, Mariano Rajoy i Sebastián Piñera; els titulars dels governs de Galícia, Castella-la Manxa i Canàries, Alfonso Rueda, Emiliano García-Page i Fernando Clavijo; i el vicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas, entre d'altres.

El president del PP, 24 hores després que el Congrés no acceptés investir-lo com a president --per 172 vots a favor, 177 en contra i un nul de Junts--, ha reaparegut aquest dissabte "orgullós" de no haver cedit a "cap xantatge" dels independentistes.

"M'he divertit i m'he quedat satisfet", ha recalcat, perquè ha complert el que considerava "un deure" com a "guanyador de les eleccions" i com a candidat assenyalat pel rei. Per això, ha reivindicat "la dignitat" d'haver-se quedat "a tres sís" de ser president del Govern.

ESPANYA "TÉ UN GOVERN ALTERNATIU"



Després de rebutjar la política "de blocs i els bloquejos", Feijóo ha negat que fos un fracàs la seva investidura perquè ara Espanya "sap que té un govern alternatiu". "Perquè la democràcia no consisteix a poder triar el Govern, sinó també a poder canviar el Govern", ha afegit.

Ha subratllat que el debat va ser "un acte aclaridor" pel "mutisme" del president en funcions. Tot i que no ha esmentat la polèmica intervenció del diputat Óscar Puente, Feijóo ha contrastat entre els "caps que envestin" i els que "pensen".

Així, ha insistit en la idea que aquest dissabte podria estar parlant com a president si hagués accedit a allò que considera un "xantatge". Tot i això, "acceptar les condicions que excedeixen el marc de l'Estat de Dret no ho pot fer cap candidat a la Presidència del Govern".

Aquells mandataris que ho fan, ha recalcat, estaran “en llibertat condicional”. "Ni tan sols la Presidència del Govern justifica els mitjans. Estic molt orgullós de no ser president, ara com ara", ha reblat.

TORNADA AL FÒRUM LA TOJA



Alberto Núñez Feijóo no havia faltat a cap de les quatre edicions anteriors del Fòrum La Toja, les primeres com a titular de la Xunta de Galícia, i aquest any no n'ha estat una excepció.

Ha tingut paraules en record de l'exministre Josep Piqué, president de l'esdeveniment, mort el mes d'abril passat: "Va ser promotor del diàleg de l'Espanya constitucional, de l'Espanya de les autonomies".

Just després de la taula rodona en què van participar els presidents de Galícia, Castella-la Manxa i les Canàries, el líder de l'oposició ha defensat la "igualtat" i la política que "oblida l'insult".

CULPA A SÁNCHEZ DEL CLIMA POLÍTIC "TIRANT"



Quan falten dos dies perquè el monarca torni a tenir la ronda de consultes amb els grups polítics i, previsiblement, designi com a candidat Pedro Sánchez, Feijóo ha posat el focus en l'eventual aprovació d'una amnistia que deixaria "deslegitimades" les institucions que van aprovar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i que suposaria "mantenir el vigor" de la declaració d'independència pronunciada el 2017 per Carles Puigdemont.

Feijóo també ha fet una lectura sobre el clima polític "tan tirant" a Espanya. No ha culpat els independentistes, que ara tenen un "pes escàs" amb un 5,5% del vot total a les generals del 23J, sinó que ha apuntat directament Sánchez i l'actual direcció del PSOE.

"El factor fonamental que altera l'estabilitat democràtica és el canvi que es produeix a la direcció del Partit Socialista. No podem donar-li la culpa a l'independentisme del que sempre ha defensat. No ha canviat la seva actuació, el que ha canviat és la resposta del Partit Socialista a les seues exigències", ha reflexionat el líder de l'oposició.

I és que el Partit Socialista, malgrat que ha “perdut les eleccions”, ara “assumeix les tesis” dels partits independentistes per continuar governant: “No és convivència, és conveniència. I no és una oportunitat, és oportunisme”.

"Em sembla legítim una persona que demana que es condonin les seves irresponsabilitats. El que no és legítim és que algú condoni les irresponsabilitats (...) per lucrar-se des del punt de vista personal, que és tenir la Presidència del Govern", ha afegit .

UN LIDERATGE "HIPERPERSONALISTA" AL PSOE



Després de lamentar el lideratge "hiperpersonalista" que, a la seva manera de veure, té ara el PSOE, s'ha servit de la intervenció del socialista Emiliano García-Page a la taula de presidents per lliscar que Sánchez hauria "donar comptes" sobre si va a haver amnistia tant el Comitè Executiu del partit com el grup parlamentari, "no sigui que votin en contra".

Feijóo ha qualificat Sánchez del "socialista únic que dirigeix l'agrupació socialista actual" i que "no està en sintonia amb els seus electors" perquè els han "furtat els votants" la possibilitat de decidir sobre una amnistia.

"LES COSES DEL MENJAR"



També ha lamentat que al centre del debat polític estiguin assumptes que "no estan a l'agenda" dels espanyols quan s'hauria d'estar parlant "de la Presidència del Consell de la UE", de "la crisi migratòria" i de les "coses del menjar".

En aquesta línia, Feijóo ha alertat davant la situació econòmica del país: les previsions de creixement econòmic són "molt pobres" --del 2,2% aquest any--; la inflació ha pujat "més d'un 16%" des que hi ha l'actual Govern; i Espanya és l?estat europeu amb més atur.

Per això, lamenta que es parli l'amnistia per "no parlar dels 47 milions de ciutadans que tenen problemes cada dia que s'aixequen". "I cap d'aquests problemes se solucionarà amb l'amnistia", ha dit.

Alhora, el líder del PP ha reclamat la "igualtat" entre autonomies i una reforma del Senat perquè sigui una veritable cambra de representació territorial.

Es tracta de fer “que el Regne funcioni no des de la plurinacionalitat sinó, recollint la paraula d'un socialista cabal (García-Page), des de la pluriemocionalitat”.