Diu que Sánchez ha de reunir suports tant per a la investidura com per a la legislatura. EP

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha expressat la seva preocupació pel que considera una falta de rumb al Govern de Pere Aragonès, després del recent Debat de Política General al Parlament de Catalunya. En contrast, va elogiar la determinació i la feina de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant els primers 100 dies al càrrec.

A l'anàlisi, Espadaler va assenyalar que el Govern d'Aragonès no ha aconseguit l'aprovació d'aproximadament dos terços de les propostes presentades pel seu propi grup polític, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Aquesta xifra, segons el líder dels Estats Units per Avançar, posa de manifest la incapacitat del Govern per teixir aliances i assolir acords amb altres partits. A més, ha qualificat el Govern d'Aragonès com el més feble des de la recuperació de la Generalitat, i ha subratllat la necessitat d'un lideratge més eficient en aquests temps.

En contraposició, Espadaler va destacar l'acompliment de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els primers 100 dies en el càrrec. Segons ell, Collboni ha demostrat més determinació i capacitat per establir acords en aquest període que Aragonès en tot un any. També va apuntar que Aragonès ha perdut suports polítics al llarg del camí.

A més d'analitzar la situació política a Catalunya, Espadaler va abordar el recent fracàs a la investidura del candidat del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, al Congrés dels Diputats d'Espanya. En aquest context, ha destacat que el candidat del Partit Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, ara enfronta el desafiament d'obtenir prou suports no només per a la seva investidura, sinó també per al desenvolupament de la nova legislatura.

Pel que fa al debat sobre l'amnistia, Units per Avançar va cridar la prudència i el rigor, argumentant que només tindria sentit com un instrument per a la reconciliació. La formació política va subratllar que, abans de prendre una decisió sobre una possible llei d'amnistia, és essencial considerar el text legal específic, si es presenta, i garantir que se n'expressi penediment i s'estableixin les garanties legals necessàries per evitar la repetició d'esdeveniments passats.

En resum, Units per Avançar ha expressat la seva preocupació per la direcció del Govern Aragonès i ha destacat la determinació de Collboni els primers dies com a alcalde de Barcelona, mentre demana prudència i rigor en el debat sobre l'amnistia i planteja la necessitat d'un nou enfocament a la política catalana.