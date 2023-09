Junqueras va destacar que l'1-O va ser "la gesta democràtica més rellevant que ningú no ha llançat mai contra l'Estat espanyol en dècades i, probablement, en segles", cridant a la unitat i fermesa dels independentistes. EP

El president dʻERC, Oriol Junqueras, ha reiterat que lʻautodeterminació i la democràcia són els pilars fonamentals que guiaran el futur de Catalunya. Aquestes declaracions les va fer durant un esdeveniment commemoratiu del sisè aniversari del referèndum de l'1-O, que va tenir lloc a Igualada (Barcelona). En aquest acte, també hi va intervenir de manera remota la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i va comptar amb la presència de la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés.

Junqueras va emfatitzar que el dret a l'autodeterminació és inalienable i pertany al poble català. A més, ha aclarit que l'amnistia no marca la fi del procés independentista, sinó que es considera una eina addicional per decidir el futur de Catalunya a través de processos democràtics.

El líder d'ERC va ressaltar que els esdeveniments recents a Catalunya, com els indults i les modificacions al Codi Penal relacionades amb els delictes de sedició i malversació, han aplanat el camí per a la discussió sobre l'amnistia. En cas que l'Estat espanyol no reconegui el dret a l'autodeterminació, Junqueras confia que la comunitat internacional ho faci i va destacar la disposició al diàleg.

MARTA ROVIRA

Per part seva, Marta Rovira ha afirmat que l'1-O representa un "punt polític de no retorn" cap a l'autodeterminació de Catalunya. Rovira va subratllar que, des de llavors, els és impossible renunciar a exercir aquest dret. Durant el mateix esdeveniment, la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, va donar suport als missatges de Junqueras i Rovira.

En aquest context, Junqueras ha emfatitzat que l'1-O és "la gesta democràtica més rellevant que ningú no ha llançat mai contra l'Estat espanyol en dècades i, probablement, en segles". Va fer una crida a la unitat ia la fermesa dels independentistes per assolir els seus objectius democràtics. El líder d?ERC va concloure que una república catalana independent contribuiria a un món més democràtic i millor.