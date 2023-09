Participa a la conferència 'European Cities and Global Challenges' a Florència. EP

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dissabte la voluntat de la ciutat de ser referent als "reptes a què s'enfronta la democràcia europea".

Ho ha destacat així durant la seva intervenció a la conferència d'alcaldes 'European Cities and Global Challenges', que congrega una quinzena d'alcaldes a Florència (Itàlia), informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Per això, ha convidat els seus homòlegs a assistir a una nova cimera d'alcaldes que se celebrarà a Barcelona els dies 7 i 8 de novembre, en el marc de l'Smart City Expo World Congress.

"El reconeixement de la ciutat de Barcelona com a Capital Europea de la Democràcia és una oportunitat no només per a Barcelona, sinó per a Espanya i per a tot Europa, per obrir un debat sobre els reptes socials i polítics de la democràcia al segle XXI", ha destacat el primer edil.

OBJECTIUS



Ha situat entre els objectius de la ciutat sumar esforços per avançar cap a una millora de la democràcia; reforçar els valors europeus de respecte, pau i cooperació i continuar col·laborant amb la ciutat de Kíev (Ucraïna) per pal·liar els efectes de la guerra.

Per a Collboni, "el nacionalisme i el populisme són els grans adversaris de la Unió Europea, ja que sempre són font de tensió i confrontació", davant del que ha reivindicat el realisme i el sentit comú.

"ATACS ALS DRETS FONAMENTALS" A ESPANYA



Ha assegurat que el context actual demostra que la democràcia és fràgil i que “a Espanya s'observa un atac als drets fonamentals per part dels governs locals i regionals de la dreta i l'extrema dreta”.

Collboni, que ha viatjat acompanyat del Comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Barcelona, Pau Solanilla, ha aprofitat la trobada per mantenir una reunió bilateral amb l'alcalde de Bolonya, Matteo Lepore, i la conferència ha finalitzat amb una foto de família i un dinar oficial.