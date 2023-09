Mas també emfatitza la necessitat d'abordar l'amnistia com a part d'un procés cap a solucions més estructurals i un reconeixement de l'error de l'Estat espanyol en utilitzar vies judicials per abordar un conflicte polític. EP

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat que el PSOE pot pactar, "a l'èxtasi de la necessitat, un simulacre de referèndum", però que després no ho complirà.

En un article d'opinió al diari 'Ara' recollit per Europa Press aquest dissabte, ho ha exemplificat amb la taula de diàleg: "Molta grandiloqüència en les formes, molt buit en el contingut. Sempre amb alguna excusa per no reunir-la, gairebé sempre sense cap acord".

Per a Mas, "cal abordar l'amnistia com una baula d'una cadena que ha de portar més enllà, cap a solucions més estructurals", i ha afegit que l'amnistia, lluny de destruir res, simplement torna les fitxes a la casella de sortida.

"Torna a la política el que mai no havia d'haver sortit de la política. És, efectivament, un reconeixement, per part de l'Estat espanyol, del seu gran error: haver apostat per la via judicial per encarar un conflicte polític de base constitucional" , ha afirmat.

Per això, ha remarcat que la força dels partits independentistes "mai no serà tanta com en aquest moment, el de la investidura".

Per ell, fins que no hi hagi una assumpció concreta i sincera dels errors comesos, no es posaran els fonaments d'una possible solució, i ha afegit: "L'Estat va abandonar la política, i va errar. L'independentisme no va saber gestionar les expectatives creades, i també va errar. L'Estat va reprimir i va castigar, i lluny de resoldre el problema, ho va agreujar".