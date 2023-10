El líder andalús també va rebutjar possibles privilegis per a Catalunya i l'independentisme català, assegurant que Andalusia defensarà la igualtat entre els espanyols i no permetrà divisions territorials al país. EP

El president de la Junta d'Andalusia i del PP-A, Juanma Moreno, ha avisat aquest dissabte el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, de mobilitzacions als carrers si no hi ha un canvi en el model de finançament que garanteixi la igualtat entre les comunitats autònomes i deixi de ser "clarament lesiu per a Andalusia".

"Fa molts anys que ho demanem de manera educada, correcta, però la paciència dels andalusos comença a esgotar-se" li ha dit Moreno a Sánchez, advertint-li que, "més aviat que tard, si no resolen els nostres problemes, si no ens tracta en peu d'igualtat amb altres territoris d'Espanya, sortirem al carrer a demanar allò que ens correspon, allò que és nostre, allò que necessitem per millorar la sanitat, l'educació i l'ocupació a Andalusia”.

Així s'ha pronunciat aquest dissabte durant la seva intervenció a l'acte de cloenda de les Jornades Parlamentàries que el grup del PP al Parlament andalús ha celebrat a Antequera (Màlaga), on ha apel·lat als "grans desafiaments" d'Andalusia, entre els quals ha destacat el debat territorial a Espanya.

En aquest sentit, ha indicat que Andalusia juga un paper "important" i "no mirarà cap altre costat ni es creuarà de braços davant del que pot ser la ruptura de la igualtat entre els espanyols". Aquí, ha assegurat que des del seu partit estaran "tremendament vigilants" perquè "no volem privilegis dels uns en detriment dels altres, espanyols de segona i de primera, ni espanyols que gaudeixin d'inversions o privilegis que altres no tenen", posant com exemple als andalusos.

Moreno ha explicat que "portem més de nou anys amb un model de finançament que és clarament lesiu per a Andalusia", un model que, com ha recordat, va ser pactat per Esquerra Republicana amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i que, al seu parer , va suposar perjudicis per a Andalusia a raó de "mil milions d'euros a l'any". "Som la comunitat avui pitjor finançada per habitant que hi ha al nostre país", ha postil·lat.

En aquesta reclamació, ha criticat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, "no va parar de demanar-li-ho al senyor Rajoy quan era president del govern i ella consellera d'Hisenda"; i ara des de Moncloa "ha estat incapaç en cinc anys de moure un sol paper per fer un model de finançament d'acord amb les necessitats que tenim a Andalusia".

Davant d'això, el president andalús ha assegurat que "no pararé al llarg d'aquests quatre anys de demanar el que ens correspon, el que és just per a Andalusia, de defensar els nostres interessos. Defensaré fins a l'últim mil·límetre d'Andalusia de aquesta obsessió que tenen alguns per la nostra terra”.

"OPOSICIÓ FRONTAL I RADICAL"



A més del model de finançament, Moreno ha apuntat que entre les "exigències" de Junts, Esquerra i Bildu perquè Pedro Sánchez revalidi el Govern d'Espanya també hi ha "una amnistia que trenca la igualtat dels espanyols, i un referèndum de autodeterminació català".

"No sabem què farà Sánchez, però sí sabem què és capaç d'arribar i per això, des del sud, volem advertir-li que si està pensant a acceptar aquestes condicions que li està posant l'independentisme català es trobarà amb l'oposició frontal i radical de tots i cadascun dels andalusos", ha afirmat.

El líder dels populars andalusos ha subratllat que "defensarem la igualtat, amb ungles i dents" i "defensarem que un andalús i un català, un basc, o un madrileny tinguem les mateixes oportunitats allà on visquem". I ha incidit que "no permetrem que per una exclusiva ambició personal de Sánchez per mantenir-se a la poltrona del poder trenqui la igualtat entre espanyols".

"Que no pensin que Andalusia és qualsevol cosa", ha advertit, "Andalusia és la comunitat més poblada, és la tercera economia del país i creu en aquest projecte comú i compartit que és Espanya" i per això ha assegurat que "ho anem a defensar amb totes les armes, des de l?àmbit judicial, l?institucional i el polític i social". "Serem una vegada més el dic de contenció a la deriva de senyor Sánchez i al seu projecte de trencar la integritat territorial al nostre país", ha afegit.

Moreno també ha aprofitat per felicitar Alberto Núñez Feijóo pel seu discurs en el debat d'investidura, alhora que ha defensat que "va complir amb la seva responsabilitat i obligació moral i política com a guanyador de les lliçons".

El president andalús considera que Feijóo ha demostrat que "és polític madur, serè, solvent, que té un projecte polític amb solucions per als problemes d'Espanya" i també que "és un cavaller de la política estant a l'alçada de la institució que representa i no entrant al fang en què altres s'han instal·lat, amb què van intentar rebentar un acte solemne". "Però Feijóo va respondre amb mesura, sentit comú i responsabilitat", ha destacat.

Per contra, Moreno ha lamentat que "no havia vist mai el que vaig veure dimarts passat en el debat. He estat en els d'Aznar, Zapatero i Rajoy i en aquest vaig veure una cosa que em va sorprendre, va irritar i entristir: un president que no va ser capaç d'anar a una tribuna a defensar les seves posicions polítiques, un president en funcions que va fer una espantada, que va fugir, que es va amagar".

Però a més, ha continuat, "va decidir posar un diputat de cinquena fila, ja que va sortir d'una cinquena o sisena fila, que, de manera torticera, grollera i irresponsable, es va dedicar a enfangar una solemne institució com és el Congrés dels Diputats" .

Moreno ha volgut llançar un missatge al PSOE indicant que "no es pot dividir el país, no es pot governar només a la meitat del país i no es pot tensionar la política com està fent el PSOE a tots els racons d'Espanya", recordant la dimissió d'un regidor socialista de l'Ajuntament de Madrid per donar tres cops de mans a la cara a l'alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida.

SEQUERA



Un altre dels "grans desafiaments" d'Andalusia a què s'ha referit Juanma Moreno és la sequera i aquí ha tornat a reclamar al Govern d'Espanya prou recursos per emprendre les obres pendents a Andalusia.

En paraules del president, la regió "està en una situació crítica" per la falta d'aigua, amb embassaments per sota del 20% de la capacitat i perdent "50 hectòmetres cúbics d'aigua a la setmana perquè es consumeixen i les altes temperatures fan que s'evapori", ha explicat.

En aquest context, ha defensat que des de la Junta d´Andalusia "s´està treballant amb decisió, coratge i determinació per pal·liar la situació". Ha recordat que s'han impulsat 564 obres hidràuliques, s'han aprovat tres decrets de sequera i es presta auxili a 215 municipis que tenen problemes de proveïment. A més, ha continuat, s'estan desenvolupant 17 projectes d'infraestructures hidràuliques amb una inversió de 430 milions d'euros, que beneficiaran més de tres milions i mig d'andalusos.

Però ha recordat que tres quartes parts del territori andalús és competència de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, del Govern, a qui li ha preguntat “què passarà si malauradament la sequera s'allarga i arriba al lustre el cinquè any consecutiu i no en tenim aigua". I perquè això no passi li ha exigit al president del Govern que "més enllà d'esperonar els seus militants i legitimar pactes o acords que ningú vol al conjunt d'Espanya, que es remangui i que porti els recursos suficients per garantir l'aigua per a Andalusia, que és el que necessitem”.